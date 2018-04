Garitano: "Si voy al Camp Nou a mirar, no disfruto"

Leganés (Madrid), 6 abr (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, afirmó que su equipo intentará ir al Camp Nou a conseguir un buen resultado ante el Barcelona y a mostrarse competitivo, más que a disfrutar.

"Entiendo que disfrutas de la competición después de ganar, de jugar un gran partido. Eso es para mi disfrutar. Si voy allí a mirar no disfruto, no suelo pasar buenos ratos", comentó en la rueda de prensa previa al choque.

"Hay que intentar hacer un gran partido y que las cosas vayan todas a favor. Sería un reto intentar sacar algo o estar más cerca de ganarlo. Hasta la fecha nadie ha sido capaz de ganarles. Hay que ir a por ellos pero sabiendo de la dificultad porque estos equipos a partir de estos meses están muy fuertes", declaró.

Acerca de la posible ausencia de Messi por las rotaciones, explicó: "Estamos hablando del mejor jugador del mundo y las diferencias las marca. Ya de por sí son increíblemente buenos y con él en el campo las diferencias son abismales".

"Le ocurriría al Madrid seguro le quitases a Cristiano, sería bastante menos. Con esos jugadores las diferencias son abismales respecto a los demás. Tenemos la suerte de jugar contra ellos, de competir con ellos y de tener la ambición de ir allí y estar mas cerca de ganar. Luego la dificultad es grande, sobre todo para los jugadores en el terreno de juego", añadió.

Asimismo profundizó en los posibles cambios en el once tipo del rival: "Los últimos meses en esos equipos todo el mundo está muy enchufado. Con la cantidad de partidos que tienen me da que van a cambiar. Ellos sabrán el tema de las cargas, de los minutos. Es un partido para ellos propicio para cambiar jugadores y no sé si el dibujo táctico también".

"Es un gran equipo pero te das cuenta de la diferencia cuando está el mejor dentro sobre todo por la influencia que tiene hacia los compañeros, hacia el rival, hacia el público. Si no está son un poco menos equipo pero son muy buenos. Son los mejores jugadores del mundo en su campo, en su ambiente, queriendo ganarlo todo. La dificultad es grande y el reto es chulo. Vamos a ver si somos capaces de competir allí", señaló.

En cuanto a las diferencias entre este Barcelona y el que ganó en Butarque en la primera vuelta dijo: "Es muy parecido. Con una idea clara de cada uno de los partidos, de dominarlos desde el balón, ocupando los espacios que les pueda interesar y con un estado de forma y de motivación muchísimo más alto. Estos equipos, a partir de estos meses, se juegan todo".

"Ahí mentalmente están más preparados. Por eso la dificultad es muy grande en la segunda vuelta con estos equipos. Vamos a ver si somos capaces de seguir la línea que estamos manteniendo con este perfil de equipos, aunque el Barcelona es un punto más, y mantenemos ese nivel de poder competir con ellos fuera", agregó.

Sobre la opción de que salga con cinco defensas, indicó: "Es una posibilidad. Pero no creo mucho en el tema de los sistemas. Son espacios de ocupar según lo que te interesa. El día del Valencia lo hicimos bien. A veces si minimizas en defensa te cuesta mas en ataque. Estuvo bien pero no nos dio. Con el Barcelona y con cualquiera lo podríamos hacerlo, pero no creo yo mucho en eso".

Por otro lado habló al hilo de los pros y los contras de acostumbrarse a jugar contra el Barcelona en el Camp Nou: "Es bueno y es malo. Es bueno acostumbrarse a tener que ir, ojalá te acostumbres a ir todos los años. Pero no te tienes que olvidar de quién eres, de dónde vienes. Y disfrutar del momento porque no sabes hasta dónde va a llegar".

"Tenemos cerca que se vuelva a repetir, aunque nos hacen falta algunos puntos para poder ir de nuevo a estos escenarios. Mientras tanto aconsejaría a la gente que aproveche este trayecto en Primera", completó.