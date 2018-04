Garitano: "Los que somos pobres apostaremos por el Lega para poder ganar mucho dinero"

6/04/2018 - 18:32

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, apostaría por su equipo de cara al partido de este sábado (20.45 horas) ante el FC Barcelona, invicto en Liga, para "poder ganar mucho dinero", además de explicar que cree que su rival "hará cambios" al estar inmerso en todas las competiciones a estas alturas de temporada.

LEGANÉS (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)

"No sé si estará Messi, pero si no está siempre se pierde algo. Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo y esté o no esté todos los jugadores están muy 'enchufados' en este momento", manifestó Garitano en rueda de prensa, donde confirmó las ausencias por lesión de los argentinos Szymanowski y Mantovani, y el regreso de Brasanac.

"Los que somos pobres apostaremos al Lega para poder ganar mucho dinero", bromeó Garitano, consciente de la importancia que tiene "creer" en el discurso de "poder ganar" en el Camp Nou pese a la dificultad de la empresa. "Si algo ha sobrado en el Leganés estos años ha sido ambición. Sin esto sería impensable estar en Primera", recalcó.

Además, el técnico pepinero dijo que "ojalá" puedan "acostumbrarse" a visitar campos como el del Barça tras su segunda campaña en Primera División. "Por eso es importante que disfrutemos el momento porque nunca sabes cuánto durará", dijo el de Bergara, que sabe que "para ganar" deberán hacer "un gran partido" ante el líder del campeonato.

Por último, en relación a su renovación explicó que el tema económico "no será un problema" y afirmó que habla con el Leganés "todos los días". "El objetivo es que el margen de mejora crezca. Quiero ver hacia dónde va el club", finalizó Garitano.