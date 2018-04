(Previa) El Celta y el Eibar quieren apretar la batalla europea ante Sevilla y Betis

6/04/2018 - 18:38

El Real Betis defenderá este sábado su puesto de acceso a competición europea recién alcanzado en su duelo en el Benito Villamarín ante el Eibar y acechado por su vecino Sevilla, 'tocado' tras sus dos últimos partidos y que tiene una complicada visita a un Celta que no se quiere descolgar de esa pelea, mientras que el Alavés quiere dejar casi sentenciada la permanencia ante el Getafe.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En Heliópolis (18.30 horas), el Betis tratará de mantener intacto su sueño europeo, reforzado por sus tres victorias consecutivas que le han servido para empatar a puntos con el Sevilla en una carrera apretada en la que también está inmiscuido su siguiente rival, un Eibar que está a seis puntos y que no quiere renunciar a nada.

El equipo de Quique Setién sabe que tiene ante sí la oportunidad de descolgar casi de manera definitiva a un oponente directo y buscará su cuarta victoria seguida, lo que sería su mejor racha de la temporada, mejorando la de principios, cuando encadenó tres victorias y un empate. Lograrlo le serviría también para meter presión al Villarreal, quinto y que le aventaja en un punto.

Además, el Betis tratará de tomarse la revancha de su derrota más dura de la temporada, sufrida en Ipurua, donde el Eibar le endosó una 'manita'. Ahora, en cambio, los verdiblancos parecen estar más asentados en defensa, con sólo tres goles encajados en los últimos seis encuentros, aunque perderá a uno de sus puntales atrás, el guardameta Adán, que ha dicho adiós a la temporada para operarse de una pubalgia. Sergio León, pese a su gol victorioso en Getafe, y Joaquín se perfilan suplentes.

Por su parte, el Eibar tiene claro que muchas de sus opciones, pese a que todavía quedarían puntos en juego, de pelear hasta el final por una clasificación histórica para jugar competición europea, objetivo para el que sigue bien posicionado pese a su bajón actual con cuatro jornadas sin ganar y sólo dos puntos sumados.

El conjunto armero baja un tanto su eficacia lejos de su estadio, sobre todo a nivel ofensivo (11 goles anotados), aspecto a mejorar para un duelo que se presenta atractivo por la filosofía de ambos técnicos. Charles, con una fisura de costillas, y Diop, por sanción, son bajas para José Luis Mendilibar que recupera a Dani García para el medio.

EL CELTA QUIERE VOLVER A LA SENDA DE LA VICTORIA ANTE EL SEVILLA

Por su parte, muy pendiente de lo que suceda en el Benito Villamarín estará el Celta, con 40 puntos como el Eibar y que recibe a las 16.15 en Balaídos a un Sevilla que puede estar más pendiente de la 'machada' que deberá hacer el miércoles en Alemania.

El conjunto vigués buscará tres puntos claves ante los sevillistas, que se han salido de los puestos europeos por primera vez en mucho tiempo tras sumar tres jornadas sin ganar y que vienen de la dura derrota en el Sánchez-Pizjuán ante el Bayern (1-2) que les ha puesto muy complicada su supervivencia en la Liga de Campeones.

Los de Juan Carlos Unzué no lograron retomar la senda de la victoria en San Mamés el pasado fin de semana, pero salvaron un punto valioso y ahora esperan volver a ganar tras tres jornadas sin hacerlo para posicionarse bien para un duro tramo final con FC Barcelona, Valencia y Villarreal de forma seguida.

El entrenador navarro tendrá la baja por sanción del uruguayo Maxi Gómez que no podrá formar su dupla con Iago Aspas, venida a menos en la últimas jornadas ya que no ha anotado en las últimas cinco jornadas. El gol de Brais Méndez en Bilbao le puede aupar al once al que podría volver Rubén en portería.

El Sevilla llega a Balaídos después de firmar dos partidos que dejaron sabor amargo pese al rendimiento del equipo. El fin de semana tuvo contra las cuerdas al FC Barcelona antes de desperdiciar en un minuto el 2-0 y el martes no pudo con el Bayern pese a ponerse por delante.

El conjunto hispalense ha caído fuera de Europa y necesita recuperar cuanto antes una de las dos plazas que dan acceso a la Liga Europa, algo que no impedirá a Vincenzo Montella buscar rotaciones que refresquen su habitual once. Banega, Layún, y Carriço, que no estuvieron ante los de Heynckes, vuelven a una convocatoria de la que se caen Nico Pareja, Escudero y Muriel por decisión técnica, con la gran novedad del delantero canterano Carlos Fernández.

Finalmente, la jornada se abrirá (13.00) en el estadio de Mendizorrotza donde el Deportivo Alavés busca poner fin a su actual mala racha para prácticamente asegurar la permanencia ante un Getafe que quiere un triunfo que no le termine de descolgar de la pelea europea.

El conjunto vitoriano no está atravesando su mejor momento y acumula un punto de los últimos doce posibles. El objetivo ahora pasa por recuperar la fortaleza ante su público para al menos mantener los más de diez puntos que maneja sobre la Unión Deportiva Las Palmas. Pedraza, Ibai y Manu García podrían ser las novedades de Abelardo Fernández respecto al empate sin goles ante el Espanyol.

El Getafe tampoco está en el momento más óptimo después de sacar sólo un triunfo de sus últimos cuatros partidos y de caer el lunes ante el Betis. Con 39 puntos, los 'azulones' aún pueden aspirar a la pugna por la Liga Europa, pero deberán sacar los tres puntos de Vitoria donde José Bordalás recuperará para el once a Djené, ausencia de última hora ante los béticos, y Bergara, además de otras posibles novedades como el japonés Shibasaki.

--HORARIOS DEL SÁBADO Y EL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.

-Sábado 7.

Alavés - Getafe. Jaime Latre (C.Aragonés) 13:00.

Celta Vigo - Sevilla. Álvarez Izquierdo (C.Catalán)16:15.

Real Betis - Eibar. Medié Jiménez (C.Catalán)18:30.

Barcelona - Leganés. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco)20:45.

-Domingo.

Levante - Las Palmas. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 12:00.

Real Madrid - Atlético Madrid. Estrada Fernández (C.Catalán)16:15.

Real Sociedad - Girona. Munuera Montero (C.Andaluz)18:30.

Valencia - Espanyol. Gil Manzano (C.Extremeño) 20:45.

-Lunes.

Villarreal - Athletic Bilbao. Alberola Rojas (C.Riojano) 21:00.