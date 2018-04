Bordalás: "Nunca ha habido una herida con el Alavés"

Getafe (Madrid), 6 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que nunca ha tenido ningún tipo de "herida" con el Alavés, club al que ascendió a Primera División en 2016 y al que no pudo dirigir en esa categoría tras ser destituido al finalizar el curso.

El técnico alicantino no guarda ningún tipo de rencor a su próximo rival en Liga. Al revés, Bordalás sólo tuvo buenas palabras para el conjunto vitoriano tras ser cuestionado por si alguien de su antiguo club le llamó algún día para reconocer que se equivocaron con su marcha.

"Nadie te va a decir eso. Ni yo quiero que nadie me diga eso. Hice un trabajo magnífico, el equipo también y sé que todo el mundo reconoció mi trabajo. Pero eso forma parte de la historia. Le deseo lo mejor al Alavés y lo mejor a nuestro Getafe. No hay ningún tipo de herida y nunca la ha habido. Entiendo el fútbol como es. Se toman decisiones y ya está", comentó.

"Allí pasé una temporada muy buena y magnífica, me trataron muy bien y siempre los llevo en el recuerdo. Volver allí es especial. Ahora somos rivales, defiendo los intereses del Getafe y vamos a intentar un buen resultado. Será difícil, ellos intentarán sellar la salvación y va a ser un partido con un gran ambiente", agregó.

Bordalás recalcó la dificultad del partido frente al conjunto vitoriano, del que dijo que es un rival "complicado" que tendrán que visitar en un "escenario difícil" como el Estadio de Mendizorroza.

"Estamos muy satisfechos con nuestra temporada, está siendo fantástica. Tuvimos mala suerte la jornada pasada con el Betis, pero ya es historia. En el fútbol no puedes lamentarte de lo que no fue y ahora tenemos otra oportunidad en Vitoria", explicó.

Asimismo, dejó claro que no permitirá que sus jugadores se duerman en los laureles y caigan en la tentación de dejarse llevar en las últimas ocho jornadas después de conseguir prácticamente el objetivo de la permanencia.

"Creo que todos reconocen que soy una persona exigente, rigurosa y ambiciosa. No lo vamos a permitir y vamos a intentar quedar lo más arriba posible", señaló.

Respecto a su renovación con el Getafe, no aclaró dudas e informó de que su agente está en contacto con el presidente Ángel Torres para tomar una decisión.

"Estamos hablando, no en negociaciones, mirando un poco lo que puede ser y si al final las dos partes tomamos una decisión al respecto o no. Lo mejor para el Getafe y lo mejor para mí. En ello estamos. Es mi agente el que está hablando. Yo también con mi presidente y estamos en buena línea. Yo intento mejorar, trabajar con mucha dedicación y profesionalidad para seguir creciendo. Es lo que hay que hacer".

Por último, habló sobre los penaltis que falla el Getafe. El último, la pasada jornada contra el Betis. Francisco Portillo erró una pena máxima, la cuarta de las ocho que ha lanzado el conjunto azulón este curso.

"No hay que hacer un drama. No es habitual errar tanto de manera consecutiva. Creo que el próximo lo vamos a marcar. No tengo ninguna duda y el futbolista también. Hay que intentar mejorar y saber quien va a tirar los penaltis. Hay que quedarse con lo bueno. Somos el equipo que más penaltis nos han señalado con el Real Madrid. Eso es porque tenemos mentalidad ofensiva y pisamos el área contraria", finalizó.