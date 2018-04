Valverde: "No me preocupa excesivamente el estado físico del equipo"

San Juan Despí (Barcelona), 6 abr (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no se mostró "excesivamente" preocupado por el estado físico de su equipo en el tramo final de la temporada y dejó entrever que el argentino Leo Messi, que se quedó en el banco ante el Sevilla por molestias, jugará este sábado ante el Leganés.

En la rueda de prensa previa al partido contra el conjunto madrileño, el preparador extremeño instó a sus jugadores a centrarse en LaLiga Santander para acercarse al título que, tal y como recordó, su equipo está a cinco partidos de conquistar.

Así, ante el Leganés se espera que Valverde no dé descanso a Messi: "Jugó el otro día ante el Roma, contra el Sevilla descansó, tampoco jugó con la selección. Es un jugador que tiene que mantenerse activo, pero tenemos que valorarlo después del entrenamiento".

En este sentido, Valverde, preguntado por el nivel físico de su plantilla, señaló que sus jugadores afrontan en un buen momento el tramo final de la temporada.

"No me preocupa excesivamente (el nivel físico del equipo). Me preocupa cuando un jugador tiene una molestia, pero no por el estado físico general del equipo. Hay el tema de Busquets, que estamos encima de él, y las pequeñas sobrecargas o golpes. Lo que no queremos es una lesión muscular importante que te saca de la competición", insistió.

Su equipo tiene este sábado la posibilidad de igualar el récord de 38 partidos invicto en Liga que atesora la Real Sociedad, algo que no parece preocuparle mucho al entrenador azulgrana.

"No, no las tenemos en la cabeza estas cifras, te las recuerdan. Pueden ser cifras importantes, pero para ello tenemos que ganar o empatar mañana", recordó.

Lo que sí le importa a Valverde son los tres puntos para acercarse al título: "Para ganar lo que cuenta es sumar tres puntos, porque ahora mismo nos hacen falta quince para ser campeones. Si ganamos cinco partidos de los ocho que quedan, seremos campeones. No tenemos que pensar en ningún otro partido".

Ante el Leganés, el exentrenador del Athletic Club dirigirá su partido número 50 en el banquillo azulgrana. A pesar de que solo ha perdido tres encuentros, Valverde no quiere hacer un balance cuando están inmersos "en tantos frentes".

"Estas estadísticas varían mucho en función a lo que pase. El Barcelona es un equipo acostumbrado y obligado a ganar. El principio no fue sencillo y luego vamos a haciendo el camino y ahora llega el momento de recoger los frutos de la temporada. Nos queda lo más bonito y lo más difícil. Vamos a ver si mañana damos un paso más", valoró.

Sobre su próximo rival, avisó de sus peligros: "Me espero el Leganés de toda la temporada. Un equipo que ha hecho una buena temporada. Nosotros ganamos ahí 0-3, con muchas dificultades y me he parado a pensar los equipos que han jugado bien contra el Leganés y no me salen muchos".

Y añadió que el conjunto madrileño intentará "aprovechar sus oportunidades y a sorprender a la contra".

No obstante, Valverde abrió la puerta a realizar rotaciones. En el lateral izquierdo Jordi Alba no tiene recambio debido a la lesión de Lucas Digne, por lo que no se descarta que, en su lugar, pueda jugar Sergi Roberto.

"Lo tendremos que solucionar si surge el momento de decidir si Jordi Alba necesita un descanso. Sergi Roberto ha jugado ahí en San Mamés. De la misma manera que un central derecho pude jugar en la izquierda, en los laterales parece que sea una herejía y, a veces, hay que buscar alternativas", señaló.