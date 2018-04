Roque Mesa, sobre su fichaje por el Sevilla: "Si me dieran a elegir, volvería a tomar esta decisión mil veces"

6/04/2018 - 20:00

El futbolista del Sevilla FC Roque Mesa declaró, en relación a su llegada al conjunto andaluz, que no se arrepiente de su fichaje por el club hispalense y que volvería a tomar la decisión "una y mil veces", asegurando que le gustaría continuar en el equipo sevillista "si es para jugar".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"No me arrepiento de haber venido, si me dieran a elegir venir aquí, volvería a tomar la misma decisión una y mil veces. Vine aquí quitándome una espinita clavada por el pasado, estuve muy cerca de venir y se truncó. De nuevo confiaron en mí y aquí estoy", afirmó en declaraciones al club nervionense.

El centrocampista se sintió muy orgulloso de las muestras de cariño depositadas por la afición sevillista y no descartó continuar en el club si cuenta con minutos. Hasta la fecha, y desde su llegada en enero, Mesa tan solo ha jugado dos partidos un Liga. Un total de 47 minutos ante el Eibar y 90 frente a Las Palmas.

"Me tratan con muchísimo cariño, confían mucho en mí y me animan mucho. Me sorprende porque no he jugado lo suficiente. Si es para jugar, por supuesto que sí me quedaría. Me encanta la ciudad, la afición, el equipo, pero soy realista y me gustaría continuar en otras condiciones", aseguró.

El de Telde demostró sus buenas sensaciones a pesar de no haber tenido un camino fácil. "Me siento muy identificado con la película 'Gladiator', me veo representado por el protagonista porque las cosas nunca fueron fáciles para mí, pero no me lamento porque eso me ayudó a crecer. Cuanto más difícil es, más tienes que luchar y más lo disfrutarás luego. Trabajo cada día al máximo para estar siempre preparado, el resto no depende de mí", señaló.

El estado mental es indispensable, según comentó el canario. "La mente es muy importante, si no hubiera sido futbolista, me hubiera gustado ser psicólogo. Empecé la carrera, pero tuve que aparcarla. Mi padre es psicólogo, pero no ejerce como tal conmigo, lo necesito más como padre", apuntó.