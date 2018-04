(Crónica) Iago Aspas saca los colores al Sevilla y el Betis lo aprovecha

7/04/2018 - 20:29

El Alavés se ve salvado (2-0) ante el Getafe

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Celta de Vigo goleó al Sevilla (4-0) gracias al recital de Iago Aspas, autor de un 'hat-trick', para confirmar su pelea por los puestos europeos y dejando muy herido al equipo andaluz, que encomienda toda su temporada a la visita que realizará al Bayern Múnich este miércoles en Liga de Campeones, mientras que su vecino Betis lo aprovechó para abrir brecha al ganar (2-0) al Eibar.

El cuadro vigués no tuvo piedad de un Sevilla que se atoró en Balaídos. Otra vez con David Soria en portería, el relevo de Sergio Rico desde la pasada semana, el conjunto de Nervión sufrió en defensa la velocidad de un Celta que llevaba tres jornadas sin ganar y se desquitó con autoridad este sábado.

Los de Unzué se adelantaron al borde del descanso merced a un tanto de Arana en propia meta. La jugada fue deliciosa entre Sisto y Aspas, la cual culminó Wass antes de que el jugador sevillista cambiase la trayectoria del balón. El gol 'mató' a un Sevilla que dilapidó todas sus opciones en la segunda mitad.

Iago Aspas, uno de los delanteros llamados a estar en Rusia este verano, machacó al Sevilla con un triplete en cuestión de 20 minutos. El de Moaña aprovechó un robo en la salida de balón para marcar el segundo en una acción personal de muchos quilates, introduciéndose con agresividad entre los dos centrales del equipo sevillano.

El tercero, dos minutos después, llegó tras un pase sensacional del 'Tucu' Hernández que no pudo detener Soria en su salida. Aspas anotó con facilidad antes de culminar su gran tarde con el tercero. Brais lideró la cabalgada, la jugada y el disparo a puerta. El rechaze fue al imán de Iago, que no perdonó el definitivo 4-0.

La derrota fue aprovechada por un Betis que se distanció en tres puntos con su vecino, en plena lucha por la Liga Europa, superando a un Eibar que ve alejarse ese ambicioso objetivo. Los de Quique Setién volvieron a mostrar la solidez defensiva de las últimas jornadas y aprovecharon las pocas ocasiones para mantener la euforia del Benito Villamarín, quintos con 49 puntos a la espera del Villarreal.

Bartra, uno de esos motivos de la seguridad bética, tuvo la primera, de chilena, y poco después llegó el bonito gol de Sergio León a pase de Barragán. Respondió el Eibar sin el mismo acierto, topando con un Giménez que ocupó la portería del lesionado Adán. En la reanudación, de nuevo Barragán hizo de asistente, aunque fue Arbilla en propia puerta el que batió a Dmitrovic, con un 2-0 que no cambió en la cuarta victoria seguida del Betis.

EL ALAVÉS, VIRTUALMENTE SALVADO

El Deportivo Alavés dio un paso de gigante para acercarse a la salvación tras imponerse al Getafe (2-0) con goles de Víctor Laguardia y Munir El Haddadi, uno de los mejores jugadores del encuentro. El primero llegó a los tres minutos de la reanudación en la salida de un córner y el segundo fue a cuarto de hora del final.

El ex ariete del FC Barcelona vio portería por octava vez esta temporada tras un centro de Guidetti, otro de los destacados. El sueco sirvió un excelente balón al corazón del área y Munir no falló ante el meta azulón. Los de Bordalás, que no tiraron una sola vez a portería, perdonaron desde los 11 metros tras un error de Antunes.

Apenas quedaban 7 minutos para la conclusión del partido, pero ni tan siquiera los 11 metros dieron vida a un Getafe que está perdiendo fuelle en el tramo final de la temporada. Es el quinto penalti que fallan los madrileños este curso y se quedan en la undécima posición. El Alavés, decimoquinto, mete 12 puntos de margen a la zona peligrosa de la tabla.

--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Viernes 6.

Deportivo - Málaga 3-2.

-Sábado 7.

Alavés - Getafe 2-0.

Celta Vigo - Sevilla4-0.

Real Betis - Eibar 2-0.

Barcelona - Leganés. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco)20:45.

-Domingo.

Levante - Las Palmas. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 12:00.

Real Madrid - Atlético Madrid. Estrada Fernández (C.Catalán)16:15.

Real Sociedad - Girona. Munuera Montero (C.Andaluz)18:30.

Valencia - Espanyol. Gil Manzano (C.Extremeño) 20:45.

-Lunes.

Villarreal - Athletic Bilbao. Alberola Rojas (C.Riojano) 21:00.