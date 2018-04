Ernesto Valverde: "El pasillo me preocupa un 0,0 por ciento"

7/04/2018 - 23:55

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que el posible pasillo al campeón de liga por parte del Real Madrid le preocupa "un 0,0 por ciento, aproximadamente", en referencia a la negativa madridista conocida este sábado, día en el que el cuadro culé dio un paso más hacia la conquista ganando al Leganés en la jornada 31.

"El pasillo me preocupa aproximadamente un 0,0 por ciento", aseguró entre risas, en declaraciones a Movistar Plus. Su homólogo en el Real Madrid, Zinedine Zidane, descartó esa imagen después de que el Barça no se lo hiciera a su equipo tras la consecución del Mundial de Clubes, en caso de que el cuadro blanco visitara el Camp Nou de un Barça ya campeón en la jornada 36.

En cuando al duelo ante el Lega, Valverde lamentó la segunda parte, donde el cuadro madrileño recortó distancias y sembró dudas hasta que Messi sentenció con su tercer gol de la noche en el minuto 87. "Este partido nos pilla en medio de una eliminatoria de Champions y al final todo el mundo prevé que tienes que ganar al Leganés. En el segundo tiempo hemos bajado el ritmo del primero quizás pensando que ya llevábamos la renta suficiente", explicó.

Valverde apuntó que están inmersos en "una fase con muchos partidos y se puede tener un bajón de intensidad inconscientemente", pero que para el choque de vuelta de los cuartos de final de la Liga Campeones ante la Roma llegan "bien". "Llegamos bien. El otro día hicimos cuatro goles, hoy tres. Desde luego es un partido definitivo y ellos se la tendrán que jugar", declaró.

Por último, recordó el récord de 38 partidos consecutivos sin perder de la Real Sociedad entre las temporadas 78/79 y 79/80 asegurando que le hace "ilusión". "Es un récord histórico. Yo lo recuerdo perfectamente. Me hace ilusión igualarlo, por lo que supone", finalizó.