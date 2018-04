Jémez: "Hay que ser realista, la salvación se aleja"

8/04/2018 - 16:11

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha afirmado, tras la derrota en el descuento ante el Levante (2-1), que debe ser "realista" y que la permanencia "se aleja", además de reconocer que la situación está "complicada" y que el vestuario está "triste" a pesar de que han caído "con orgullo y con dignidad".

"Quedamos en una situación en la que tenemos que seguir creyendo en cosas cada vez más difíciles. Han bajado nuestras opciones de seguir en Primera con la derrota aquí, y todavía tenemos muchas cosas por las que luchar, además de los puntos que pueden dar todavía la sorpresa. Hay que ser realista, la salvación se aleja. El fútbol es definición, si marcas goles las cosas están más tranquilas. No teníamos más para dejarnos, no podemos reprocharnos nada", afirmó el técnico en sala de prensa.

Sobre el estado anímico de sus jugadores tras la dura derrota, Jémez afirmó que su vestuario está "triste". "No podemos reprochar nada a nadie. El trabajo requiere tiempo, que en nuestro caso era escaso. Hemos hecho partidos que jugando de esta manera, quizás hubiera pasado otra cosa. Espero que nuestra afición vea que hemos hecho nuestro trabajo, perdido con orgullo y con dignidad. Nuestras capacidades son las que son, y ningún jugador tiene que agachar la cabeza, debe llevarla bien alta", manifestó.

"Sabíamos que el empate no era un resultado que nos valiese, pero cuando nos hemos visto con uno más, fuimos con todo. Prefiero ver lo que he visto hoy, me responsabilizo de la derrota, pero prefiero esa idea", indicó.

"Dije que la cosa se ponía muy complicada, no imposible. Hay que ganar a la Real, pero si llega el momento en que bajemos, sacaremos conclusiones. No sabemos qué haremos y tenemos que autoconvencernos porque todavía quedan muchos puntos, está más complicado, pero no imposible, y mientras que nos podamos acercar, tenemos que darlo todo. Son 21 puntos, suficientes para salvarse", aseveró.

Además, relató lo vivido en el vestuario. "Lo que vi es gente triste, llorando, que sabe lo que supone la derrota. He visto cabezas agachadas, y no he querido, las levanté todas. No podemos avergonzarnos de nada. Creo que la gente sabe diferenciar, y nos podrán reprochar en cuanto a capacidades, pero en cuanto a pelear e ir a por el partido creo que se valorará; se han comportado muy bien para como estábamos y seguirán así, hasta el final. Estamos para trabajar y entender a la gente", confesó Jémez.

Por último, el técnico también habló de su posible continuidad tras acabar la temporada. "No es el momento de plantearme si voy a seguir, ni si bajamos ni si nos salvamos. Todavía hay por delante muchas cosas, porque no es solo una cuestión mía, sino también es del club. Lo que quiero ahora es estar con mis jugadores y seguir así, la imagen es la que hemos dado hoy", finalizó.