Simeone: "No me voy contento porque queríamos ganar"

8/04/2018 - 19:27

El entrenador del Club Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, declaró, tras el empate (1-1) de su equipo ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, que no se va "contento" porque el objetivo de su equipo era "ganar" el derbi, un partido en el que aseguró que pudieron llevarse la victoria y también "perder".

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"No me voy contento porque queríamos ganar para acercarnos al Barcelona. Ellos empezaron mejor y nos costó generar ocasiones, pero cuando empezamos a asociarnos nos acercamos en el campo y tuvimos más presencia ofensiva. En el segundo tiempo condicionó su gol, pudimos ganar con las ocasiones de Correa y Koke pero pudimos perder con la de Ramos al final. Me voy con la sensación de poco", señaló en rueda de prensa.

A pesar del punto, que distancia más a los rojiblancos del título liguero, el argentino se mostró orgulloso del trabajo de los suyos. "El objetivo es hacerlo lo mejor posible y competir con dos majestuosos como Madrid y Barcelona. Esta década ha sido tremenda. Como aficionado del Atlético me sentiría orgulloso por como estamos compitiendo, a mí me ensañaron a salir primero, o, si no, segundo y si no tercero. Quedan muchos partidos y quedan puntos. Parece un imposible pero el fútbol es maravilloso. Ojalá lleguemos a las últimas fechas con chance", indicó.

El preparador resumió los dos encuentros ante los de Zinédine Zidane esta temporada. "Creo que fueron dos choques parejos, pudimos ganar o perder, pero se compitió muy bien, fueron partidos muy competidos", explicó.

El técnico ensalzó la figura de Jan Oblak y Antoine Griezmann, indispensables para su equipo. "Trato de hacer lo posible para que se queden todos los que nos hacen crecer, trabajamos para mejorar el equipo y el club mejorará acorde a cómo mejore la plantilla", comentó.

"Griezmann es un gran futbolista, está muy fuerte mentalmente, no tuvo un buen inicio, no es fácil reinventarse como lo hizo a partir de noviembre. La presencia de Costa le ha ayudado mucho para liberarse y arrastrar la defensa. Sigue creciendo, le necesitamos, estamos entrenando en la parte más importante del año", añadió.

Por su parte, algunos de los veteranos como Diego Godín o Gabriel Fernández, también fueron destacados por el 'Cholo'. "Tengo admiración por ellos. Es muy difícil sostenerse, con esa capacidad de dar respuesta en el campo. Hay muy pocos futbolistas así, como Gabi también. Hacemos esfuerzos, jugamos el jueves y hoy hemos competido. No es fácil prepararse para este nivel tan exigente", manifestó.

Por último, Diego Pablo Simeone se sinceró viendo al conjunto blanco como uno de los favoritos para levantar la Liga de Campeones. "El Madrid está posicionado muy fuerte para ganar la Champions, sería normal, tiene una fuerza diferente cuando llega la competición", concluyó.