Zidane: "Merecimos más, claramente"

8/04/2018 - 19:30

"El cambio de Cristiano era parte del plan" de descanso

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que su equipo mereció "más" tras el empate (1-1) ante el Atlético de Madrid en el derbi, a la vez que opinó que "cada vez se le ve mejor a Cristiano", autor del tanto blanco y que fue cambiado en la segunda mitad porque formaba "parte del plan" de descanso.

"Estoy contento por el partido pero merecimos más, claramente. Es una pena porque tuvimos muchas ocasiones aunque al final, también pudimos perder. Tuvimos muchas ocasiones en la primera mitad y nos adelantamos al inicio de la segunda. Tuvimos 10 minutos difíciles tras el gol y ahí nos empataron. Tuvimos intención de jugar y presionar pero la pena es que no conseguimos los tres puntos", declaró desde la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

Pese al empate, el preparador francés aseguró que "el objetivo sigue siendo la segunda plaza". "Lo vamos a intentar, siempre queremos recortar puntos pero hoy no se ha podido", afirmó".

Preguntado por el cambio de Cristiano, autor del único tanto de los suyos, Zidane confirmó que era "parte del plan, nada más". "Tenemos muchos partidos y de vez en cuando descansa. Es inteligente y sabe que hay momentos donde sí y otros donde no. Hoy en día lo necesita y cada vez se le ve mejor", puntualizó.

En ese sentido, el francés añadió que "no" piensa que haya 'Cristiano-dependencia'. "Cristiano es Cristiano. Mete 50 o 60 goles cada temporada y no hay otro que lo hace. Hay otros que pueden marcar y tenemos que pensar en positivo pero mejor que él esté con nosotros", evidenció.

Respecto a la actuación individual de Jan Oblak, que salvó a los rojiblancos con varias intervenciones, Zidane aseguró que "es muy bueno". "Demuestra lo que vale en cada jugada y en la última ha hecho una parada.... pero no es mi jugador", agregó.

De cara al duelo de vuelta de la 'Champions' ante la Juventus de este miércoles, el técnico blanco aseguró que "no" tiene claro la defensa que pondrá en 'liza' tras la ausencias de Sergio Ramos por sanción, la de Nacho por lesión y con la duda de Jesús Vallejo. "A ver como va Jesús, que se resintió ayer. Nosotros no queremos arriesgar, espero que se poco que pueda estar con nosotros. Ya veremos, pero lo primero es esperar a Jesús", aclaró.

Por último, respecto a las palabras de Diego Pablo Simeone, que aseguró ver al Real Madrid "posicionado muy fuerte para ganar la 'Champions'" y que "sería lo normal" (que la ganase), el preparador madridista aseguró que "no" le gusta nada ese papel de favorito. "No quiero escuchar nada de eso. Hay que esperar al miércoles, que tenemos que hacer todo lo posible para pasar. El resto no me interesa", sentenció.