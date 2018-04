Thomas: "¿El fuera de juego de Vitolo? Aquí siempre pasan cosas así, estamos acostumbrados"

Thomas Partey fue una de los novedades de Diego Pablo Simeone en el once titular del Atlético de Madrid ante el Real Madrid en el derbi madrileño de la jornada 31 de LaLiga Santander.

El centrocampista rojiblanco se quejó en zona mixta del fuera de juego señalado por Estrada Fernández a Vitolo, injusto ya que el jugador se encontraba situado en su propio campo.

"Yo en el campo no lo he visto bien, pero desde fuera dicen que no. Ha sido error del árbitro, pero aquí siempre pasan cosas así. Estamos acostumbrados", declaró Thomas Partey.

"Hemos sabido sufrir. Hemos dejado dos puntos que intentamos sacarlos. Al final tenemos que estar contentos con el punto que nos permite estar en nuestra línea", comentó acerca del partido.