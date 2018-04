Thomas: "¿El fuera de juego de Vitolo? Aquí siempre pasan cosas así"

Madrid, 8 abr (EFE).- El ghanés Thomas Partey, centrocampista del Atlético de Madrid, declaró este domingo, tras el 1-1 en el derbi frente al Real Madrid y preguntado por un fuera de juego señalado a Vitolo en la primera parte, que "aquí siempre pasan cosas así" y su conjunto tiene que estar "acostumbrado".

"En el campo no lo he visto bien, pero después dicen que no es fuera de juego. Aquí siempre pasan cosas así y tenemos que estar acostumbrados", valoró el futbolista, que afirmó que han "felicitado" al portero Jan Oblak, al que "todo le sale bien".

Thomas, que destacó que Víctor Machín, 'Vitolo', de vuelta al once en el derbi, ha trabajado "bien toda la semana" y está "preparado para dar el máximo", explicó que su equipo tiene que "seguir trabajando y conseguir todos los puntos que quedan" para lograr la segunda plaza al final de esta temporada de la Liga.