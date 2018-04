Asensio: "De pequeño me encantaban la elegancia y el talento de Zidane"

9/04/2018 - 13:15

El centrocampista del Real Madrid Marco Asensio reconoce que su actual entrenador, Zinédine Zidane, era su "ídolo" de pequeño, sobre todo por la "elegancia y el talento" que poseía el francés, y subraya que ahora están "a un nivel bueno" para poder conseguir algo.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Zidane era mi ídolo de pequeño. Esa elegancia, ese talento y todo lo que demostraba me encantaba", confiesa Asensio en una entrevista al programa 'Universo Valdano' de 'beIN LaLiga' que se emite íntegramente este lunes a partir de las 22.00 horas y donde confirma que tenía un póster de 'Zizou' en su habitación.

El balear también asegura que "nunca" ha cambiado su "manera de jugar". "He intentado seguir siempre con mi juego y no pensar en lo que voy a hacer, que todo fluya y todo sea natural, así es como mejor me encuentro y más disfruto", admite.

Además, el madridista cree que demostraron contra el Paris Saint-Germain que son "el mismo equipo del año pasado" y que ahora están a "un nivel bueno para conseguir cosas" y es optimista de cara a las opciones de la selección española en el Mundial de Rusia. "España tiene grandes jugadores, estamos practicando un gran juego con un gran entrenador, podemos hacer un papel muy bueno", advierte.