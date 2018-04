Las cinco claves del empate del Real Madrid en el derbi

Madrid, 9 abr (EFE).- Estas fueron las claves del empate del Real Madrid ante el Atlético de Madrid (1-1), en LaLiga Santander en el estadio Santiago Bernabéu.

1. El momento Cristiano.

Marcó por décimo partido consecutivo siendo el auténtico referente ofensivo del Real Madrid, peligro constante para la defensa rojiblanca en cuanto tuvo un metro libre. Se topó de inicio con un inconmensurable Jan Oblak pero su tanto 40 de la temporada acabó llegando con un gesto técnico extraordinario, enganchando un centro desde el costado de Bale y acomodando el cuerpo para cruzar su remate y superar al fin al portero esloveno. Firmó el gol 500 de la historia de los derbis madrileños en Liga, extendiendo la mejor racha goleadora en un momento clave de la temporada.

2. Nueva propuesta de Zidane en sus duelos tácticos con Simeone

En esta ocasión desvió el foco Zinedine Zidane hacia las bandas, en lugar de un centro del campo poblado para una batalla que era clave en la mayoría de los derbis madrileños recientes, apostó por extremos con la entrada de Lucas Vázquez y Marco Asensio y la superioridad numérica en acciones de ataque. Las subidas continuas de los laterales y la movilidad de Gareth Bale, que elegía la banda a la que caía según el momento del partido, ayudó a los momentos de mejor fútbol del Real Madrid en los que encerró a su rival con un fútbol trepidante y de alta intensidad.

3. Keylor Navas salvador.

El portero costarricense dejó una nueva demostración de su nivel para alimentar las dudas de la directiva madridista en fichar un portero de primer nivel o un suplente para la próxima temporada. Nada ha descentrado a Keylor que un partido tras otro firma grandes actuaciones. Dejó tres paradas de nivel, especialmente una a Koke que salvó de la derrota al Real Madrid. Responder con acierto a pocas llegadas y cada muchos minutos del rival, es un condicionante que suele acompañar a un portero madridista y ante el que respondió con firmeza para que el derbi se convirtiese en un magnífico duelo de guardametas.

4. El plan B no funcionó.

El plan trazado por Zidane tenía una segunda parte que no tuvo el resultado esperado. El Real Madrid se cayó sin Cristiano Ronaldo en el campo, desapareció el remate con la entrada de Karim Benzema y la presencia de Isco Alarcón y Luka Modric no aumentó la calidad en los últimos metros para generar ocasiones de gol. El peligro madridista se fue reduciendo y acabó llegando tan solo a balón parado con una falta de Sergio Ramos que salvó Oblak y un testarazo del capitán que esta vez no dio el triunfo en el tiempo añadido.

5. Un cambio que habló por sí solo.

Era el minuto 64 cuando todos los presentes en el Santiago Bernabéu menos dos, Zidane y Cristiano Ronaldo que lo tenían pactado, se sorprendieron cuando el primer cambio fue el portugués. Responde a una planificación del descanso de la estrella madridista para que de lo mejor en la recta final de la temporada, pero sobre todo plasma la poca importancia que concede el Real Madrid a la Liga y a la posibilidad de terminarla segundo, dando prioridad a la 'Champions'. De nada importaron los tres tantos de ventaja de la ida de cuartos ante el Juventus, el cambio fue más tempranero que nunca para lo que acostumbra el técnico francés e inédito por ser Cristiano el elegido. Sumado al de Diego Costa por bando atlético, anticiparon el pitido final del derbi.