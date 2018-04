Di Francesco: "Es difícil remontar pero tenemos la obligación de intentarlo"

9/04/2018 - 15:24

El entrenador de la AS Roma, Eusebio Di Francesco, ha comentado este lunes que pese a que es "muy difícil" remontar el 4-1 adverso del Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, tienen la "obligación" de intentar darle la vuelta al cruce y eliminar a un FC Barcelona contra el que pondrá su mejor alineación.

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

"¿Por qué no rendirse hasta el final y esperar algo realmente impensable? Debemos hacer tres goles y es una tarea muy difícil, pero mañana tenemos la obligación de intentarlo: y esta es la razón por la que pondré en el campo a la mejor formación", aseguró en rueda de prensa.

Di Francesco, pese a tener en el horizonte un derbi contra la Lazio, quiere apurar las opciones de seguir vivos en Europa. "Creo que este partido debe abordarse con los mejores, es importante y debemos creerlo, jugarlo con gran amor y pasión. Llevamos unos colores que honrar y respetar, debemos dar lo mejor de nosotros mismos y tenemos la oportunidad de merecer algo importante", manifestó.

Para ello tendrán que intentar acabar con la fuerza del Barcelona; "la mentalidad" que se ha ido formando a lo largo de los años. "Como juego tiene una gran gestión del juego y la pelota, comete menos errores. Nosotros los llevamos al error en la ida, pero no lo aprovechamos. Nuestros errores, por otro lado, los pagamos", lamentó.

"Queremos hacer nuestro juego pero sin encajar gol", señaló Di Francesco, que destacó el gran partido de Leo Messi y su 'hat-trick' ante el Leganés. "Todos dijeron que no estaba en condiciones y marcó tres goles. Tendremos que intentar acortar sus espacios tanto como sea posible, en cualquier zona del campo", manifestó.

El técnico comentó que él no es "nadie" en la Roma todavía y que lo único que busca es esforzarse al máximo. "No soy nadie aquí. Solo soy parte de este club. Quiero poner mucha pasión en mi trabajo, con lo bueno y lo malo, y tengo que intentar cometer los menos errores posibles, como todos hacemos", se sinceró.

"El Barça no se ha hecho de la noche a la mañana. Este equipo se ha construido durante años, no en solo cinco o seis meses o pocos días. A menudo oigo hablar de la mentalidad ganadora. Aquí no había esa mentalidad en el pasado, es algo que se desarrolla con el trabajo diario. A la gente te la ganas con actos, no con palabras", apuntó sobre las comparaciones entre Barça y Roma y la mentalidad ganadora.

Por otro lado, el técnico comentó que finalmente podría contar con la perla turca Cengiz Ünder, aunque todo dependerá de la sesión de entrenamiento de este lunes tras hacer parcialmente la sesión del domingo. Por contra, no estará disponible Diego Perotti, titular en el Camp Nou, a quien confía tener para el derbi contra la Lazio del domingo.

Radja Nainggolan, por su parte, podrá jugar tras perderse el partido de ida y aseguró que saben que tendrán que darlo todo para poder remontar el 4-1 adverso. "Sabemos, como ha dicho el técnico, que tenemos que estar más acertados. Tenemos que salir y sentir que podemos hacerlo bien y hacerle daño a un equipo como el Barcelona", auguró.

"Tuvimos ocasiones de marcar en el partido de ida, y también tuvimos muchas ante la Fiorentina, pero al final hay que materializarlas", expresó el centrocampista belga, que vio perder a sus compañeros en el Camp Nou y sí pudo jugar contra el equipo florentino, con derrota en el Olímpico de Roma (0-2).