El enfado de Zinedine Zidane con el 'Cholo' Simeone tras el Real Madrid-Atlético

El técnico blanco, enfadado por el halago 'envenenado' del rojiblanco

Imagen: EFE.

El derbi liguero entre Real Madrid y Atlético de Madrid volvió a acabar en empate, beneficiando claramente a un Barcelona que ya se ve campeón. A los rojiblancos les queda la Europa League, y a los blancos la Champions. El 'Cholo' Simeone, entrenador de los visitantes, se refirió al buen hacer de su rival en la máxima competición de clubes (de hecho, él lo ha sufrido en las últimas cuatro ediciones, dos finales incluidas), lo que sembró cierto resquemor en el otro banquillo.

Cuenta El Mundo que Zinedine Zidane no encajó bien el discurso de su homólogo, que al término del partido se desmarcó con halagos para el eterno rival, asegurando que son los favoritos para hacerse con ella y que "se les enciende una luz especial en la Champions".

Palabras de elogio que, sin embargo, no gustaron al galo, al que le cambió el semblante en rueda de prensa una vez le preguntaron por ellas: "No me gusta para nada que digan algunos que el Real Madrid es el favorito de la Champions (...) No quiero escuchar nada de eso, pero nada".

Bajo las palabras de aparente terciopelo de Simeone, Zidane pudo interpretar que el argentino dijo que su equipo no se concentra del mismo modo en la Liga o que añadía un poco más de presión para los suyos de cara a lo poco que queda de torneo.

Lo cierto para los blancos es lo que dicen los datos: con el 0-3 en el Juventus Stadium, su presencia en semifinales es muy probable. A partir de ese momento, será el balón el que decida.