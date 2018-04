Valverde: "No hay exceso de confianza ni pensamos en especular"

El entrenador culé no se fía a pesar del 4-1 de la ida ante la Roma

Sobre Busquets, dudas: "Tenemos que esperar al entrenamiento"

Valverde, en rueda de prensa. Foto: Reuters.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha negado este lunes en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que exista un "exceso de confianza" en la plantilla tras el 4-1 favorable de la ida en el Camp Nou y ha asegurado que no piensan en "especular" con ese resultado sino en ganar.

"Vértigo no tengo. Pensar en las semifinales es el principal error, porque primero tenemos que pasar mañana. Pienso más en el potencial del rival porque que no tenemos ningún exceso de confianza, no estamos pensando en especular con el resultado, es el peligro", manifestó en rueda de prensa.

De hecho aseguró que afronta este "reto" sabiendo que no está hecho. "Pienso lo contrario a que tenemos algo ganado de antemano. Tenemos ventaja pero no podemos jugar con ella, tenemos que salir a jugar como si fuéramos 0-0 porque puede haber alguna desgracia en una jugada o expulsión", advirtió.

"Tenemos que pensar en ganar", argumentó Valverde, que espera una Roma ofensiva y de presión alta. "Espero lo que viene haciendo la Roma toda la temporada, pero con un punto más de intensidad sobretodo al inicio. Cuando vas con desventaja te interesa hacer ese primer gol que te enganche. Supongo que es lo que buscarán, tienen que arriesgar y nosotros tenemos que hacer un partido fuerte", comentó.

El técnico aseguró que sí piensa en caer eliminado, pero más en poder ganar incluso este partido. "Claro que pienso que podemos perder, pero pienso más que podemos ganar. Tenemos que intentar que no pase nada extraordinario, si estamos al nivel de esta temporada es difícil que nos hagan gol y tenemos argumentos para marcar", destacó.

Preguntado por Sergio Busquets, incluida en la convocatoria pero que sigue siendo duda, reconoció que su participación en el partido podría depender del nivel físico que muestre en el entrenamiento de este lunes. "Con Sergio tenemos que esperar al entrenamiento, está con molestias y el partido de mañana es importante. Contemplamos a los que han venido como titulares, Sergio incluido", señaló.

Por otro lado, preguntado por si le inquieta o motiva que se hable de ganar el triplete Liga, Copa y Champions, fue claro: "Me da igual que se hable del triplete". "Todavía no hemos ganado nada, tenemos tres competiciones en las que estamos compitiendo bien. Ahora nos interesa pasar esta eliminatoria y meternos en la semifinal. El resto ya lo veremos", auguró.

Eso sí, LaLiga Santander está más cerca tras ganar al Leganés y el empate entre Atlético de Madrid y Real Madrid. "Hablábamos de que nos hacían falta 15 puntos para ganar, ahora nos hacen falta 10 y estamos mejor, pero la Liga está aparcada porque tenemos una posibilidad de envergadura como jugar una semifinal y jugarnos una final de Champions", aportó.