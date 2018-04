Previa del AS Roma - FC Barcelona

9/04/2018 - 19:47

El Barça, a defender su afortunada ventaja en Roma

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona visita este martes a la AS Roma en el Stadio Olimpico de la capital italiana --20.45 horas/Antena 3 y TV3-- en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con una clara y afortunada ventaja que defender, tras el 4-1 de la ida de en el Camp Nou, y la intención de no hacer cábalas ni especular sino de salir a ganar para hacer aflorar viejas glorias.

Los blaugranas conquistaron la 'Champions' de 2009 en el feudo romanista, superando al Manchester United, y repitieron visita hace dos temporadas en la fase de grupos con menos fortuna, recogiendo un empate (1-1) contra una Roma que para este martes necesita, quizá, un 'milagro' en forma de 3-0 o más para pasar a semifinales.

El técnico capitalino, Eusebio Di Francesco, hizo esa referencia divina en la previa del duelo pero aseguró que iría con todos sus efectivos a buscar esa remontada. La Roma, que tiene harto complicado estar en sus primeras semifinales de 'Champions', tendrá enfrente a un Barça que llega con mucha ventaja y que tiene el reto de volver a estar entre los cuatro mejores de Europa.

Pese a haber disputado once cuartos de final consecutivos, el Barça no acude a semifinales desde 2015, cuando conquistó su quinta Liga de Campeones. La ilusión, renovada, se convierte en exigencia casi entre el barcelonismo, que no obstante está convencida de que el trabajo está ya hecho por mucho que en la plantilla, y el propio Ernesto Valverde, lo nieguen.

Quizá por ese empate de su última visita a la Roma, o bien porque este equipo de Di Francesco es mucho más sólido atrás y tiene pólvora de sobras arriba, el Barça no se fía. Tuvo fortuna en la ida, con dos autogoles de los 'giallorossi' y alguna acción polémica en su área, motivos suficientes como para pensar en ganar en el Olimpico y no sufrir sorpresa alguna.

De hecho todavía no ha ganado el Barça en el Olimpico di Roma al equipo capitalino. Ese empate de hace dos campañas se suma a la derrota por 3-0 en la fase de grupos de la temporada 2001/02. Precisamente el resultado que necesitan ahora los italianos y que les daría el billete. El mismo que el Barça debe evitar que se repita.

Ir a la undécima semifinal de 'Champions' para el Barça pasa por salir airoso de Roma. Poner el marcador a cero y salir a buscar el triunfo. Esa es la idea de un Valverde que nunca ha llegado tan lejos al más alto nivel y que es el primero que quiere más y más. Con un grupo experto ya en cuanto a jugar estos partidos, su motivación podría ser uno de los nuevos aromas en la fragancia actual del equipo.

El Barça va por buen camino, con confianza e ilusión pero sin excesos. Por ello se prevén pocos cambios en el once inicial de Valverde más allá del obligado de Philippe Coutinho, no inscrito, y con la duda de un Sergio Busquets que sigue con molestias. Si el centrocampista entrena bien, podrá jugar. Si no, se le reservará para LaLiga Santander.

Más optimistas están en Roma, que de momento piensan en buscar este milagro contra el Barça antes de pensar en el decisivo derbi contra la Lazio del fin de semana, por el hecho de recuperar con plenas garantías a Radja Nainggolan, su faro. El belga aportará su entrega y su visión de juego para intentar asistir arriba a Edin Dzeko, si bien no podrá jugar Diego Perotti y Cengiz Ünder sigue siendo duda.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

AS ROMA: Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko y El Shaarawy.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, André Gomes, Iniesta; Dembélé, Messi y Suárez.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: Stadio Olimpico di Roma.

--HORA: 20.45 horas/Antena 3 y TV3.