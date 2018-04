Zidane: "No tengo explicación de por qué ganamos más Champions que Ligas"

El entrenador avisa de que no se fía de la Juve: "Los grandes salen a remontar"

"Todos, yo el primero, nos acordaremos de Cristiano cuando no esté"

Zidane, durante la conferencia de prensa previa al Real Madrid-Juventus. Imagen: Reuters

Zidane forma parte de un fenómeno extraño. Un fenómeno llamado Real Madrid. El equipo blanco es, en la última década, mucho más competitivo en Champions que en Liga, una competición a priori más compleja que el torneo doméstico. Es más lo ha ganado más veces (tres frente a dos). ¿El motivo? Ni Zidane sabe explicarlo. "No tengo explicación", ha dicho el francés en la previa de la vuelta de cuartos de la Champions ante la Juventus de Turín, una ronda que, pese al 0-3 de la ida, no ha dado por sentenciado. "Los grandes equipos siempre buscan la remontada. Y como no estemos concentrados del 1' al 90', pueden eliminarnos", ha insistido.

¿Cambia mucho el planteamiento por el 0-3?

No va a cambiar nada. Es otra historia y otro partido. Lo que pasó, pasó. Pero ahora el 50% de la eliminatoria es mañana. Hay que hacer otro gran partido.

¿Gustaría una final Real Madrid - Barça?

Me interesa el partido de mañana. Pensar en nosotros. En qué hacer. Hacer un gran partido. El resto ya lo veremos.

¿Cómo ve a Benzema y cómo está?

Le veo como siempre. Lo único es que, bueno, él quizá está sufriendo algo más con lo que se está diciendo. Seguramente le gustaría marcar más goles, pero entrena bien con sus compañeros. Está concentrado. Sí, le gustaría meter más goles y estar mejor, claro.

¿Cómo está Vallejo? ¿Podría usar a Casemiro?

Hicimos un buen entrenamiento y Vallejo ha estado bien. Hasta el final. No se ha resentido de nada. ¿Mañana? Mañana lo verás... pero estamos sin problemas. Si tuviéramos algún problema, nos adaptaríamos a la situación.

¿El Madrid ha ganado más Champions que ligas en los últimos años? ¿Por qué pasa esto?

No tengo explicación. Lo que queremos nosotros es siempre ganar todo. Este año ha sido nuestra regularidad la que no ha sido muy buena. Hemos tenido momentos de dificultad, sobre todo para marcar. Pero hoy estamos mejor en todo. Pero esto no tiene explicación. Por ejemplo, para mí, me genera más ilusión ganar la Liga. Es lo más difícil. Es también lo que quiere el jugador. Pero a veces hay más dificultades. Y en la Champions, cuando miras la trayectoria de este club, es verdad que es una cosa impresionante. Nadie ha alcanzado este nivel. Es lo que tiene este club. Pero explicación no tengo... hablé cinco minutos para no explicar nada (Risas).

¿Dónde sitúa el cambio de esa mala mitad del año a la mejoría actual?

Cuando hemos vuelto a cambiar, pero a marcar bien, con 3-4 goles, con goles importantes y jugadas importantes. Te animas, ganas confianza... porque luego no es que haya un momento clave. Es sólo cuando hemos vuelto a ver portería. Nos ha faltado eso. Hemos tenido un tiempo que no marcábamos. Ahora estamos en un momento bueno. Hay que aprovecharlo. Seguir la racha de gol y de todo. También estamos jugando bien.

Dice Florentino Pérez que CR7 es como Di Stéfano. ¿Ganar la Champions sin CR7 es casi imposible?

Yo no pienso en jugar sin Cristiano. Lo tenemos y estamos contentos. Lo que ha hecho es increíble. Hay mucha gente que se acuerda de Di Stéfano y con razón. Mucha gente, muchísima gente (yo soy uno de ellos) se acordará de Cristiano en este club cuando no esté. Lo tenemos y hay que aprovecharse. Estoy contento de poder convivir y de llevar algo con él.

El fútbol italiano sufre con el fútbol español.

Para mí yo creo que la liga española es más fuerte. Hasta el último te la puede montar.

¿Por qué le molesta hablar de favoritismo?

Porque lo mejor es no hablar. Como me preguntáis, pues bueno, respondo, pero lo mejor es hablar en el campo. Nosotros respetamos a todos los equipos. ¿Por qué digo eso? Con el partido que hicimos el otro día contra el Atlético pudimos hasta perder. ¿Cómo te lo explicas? Porque es fútbol. En una jugada te la lían. Hay que respetar al rival porque los grandes equipos nunca se rinden. Si estamos metidos del 1' al 90', tendremos de meternos.

¿Le pesa la responsabilidad de poder ser los responsables del último partido de Buffon en la Champions?

No estoy pensando en esto. Es una gran persona. Un gran jugador. Nosotros pensamos en el partido de mañana. Lo que queremos hacer es ganar y eliminar a la Juve. No sé lo que luego pasará con Gigi, pero de todas formas, por lo que ha hecho y es, es un gran jugador. Una gran persona.

¿Qué han trabajado para recuperar los goles y ser casi imbatibles en la Champions?

Mañana tenemos un partido para demostrar que somos un gran partido. No sé si será nuestra determinación. Pero siempre habrá momentos buenos y malos. Hemos tenido problemas en el campeonato español, en la Liga. Pero estamos recuperando la confianza y los goles. A veces hay una mala racha, un periodo malo, incluso a veces recibimos goles en propia o no marcamos goles. Pero ahí hay que superar los obstáculos. Ahora tenemos mucha concentración. No podemos pensar que hemos ganado algo porque no hemos ganado nada.

¿Quedan cuatro finales para el final de temporada?

A nosotros nos queda una. El partido de mañana. Luego veremos. Tenemos LaLiga. Hay que terminarla y terminarla bien. Hay que pelear el segundo puesto. Y estamos cuartos. Hay que pelear. El objetivo es terminar lo mejor posible en LaLiga. Y luego, si pasamos, ya veremos contra quién jugamos. Pero no podemos pensar más allá del partido de mañana. Ir partido a partido. Hacer todo lo posible para pasar.

La Juve irá seguramente mañana al ataque. ¿Qué piensa que tiene que hacer Varane para evitar esa situación?

No creo que tenga que hacer nada especial o distinto. Lo importante es que continúe en el nivel en el que está. Hay que continuar como equipo. Tiene que seguir como individuo y como jugador. Seguir a este nivel. Lo está haciendo muy bien. Respetar a los jugadores rivales y sus compañeros. Ah... y quedarse aquí toda la vida.