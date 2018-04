Florentino Pérez y un posible Clásico en Kiev: "Ya hemos ganado este año dos veces al FC Barcelona"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no vería con malos ojos una final de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona porque ya le han "ganado este año dos veces", mientras que calificó como "uno de los más bellos de la historia" el gol de chilena del pasado martes en Turín de Cristiano Ronaldo, que provocó que hasta el rey emérito Juan Carlos I llamase para felicitar al portugués.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Lo importante es llegar a la final, pero podría pasar porque primero imagino que nos tocaría el Bayern contra el que jugamos siempre", señaló Pérez en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' que recoge Europa Press. "Pero si nos encontrásemos al Barça en la final, recuerdo que este año ya le hemos ganado dos veces en la Supercopa de España, por 1-3 y 2-0, pero primero debemos eliminar a la 'Juve'", añadió.

Este miércoles el club blanco deberá solventar su cruce con el campeón italiano, casi decidido tras el 0-3 de la ida en Turín, marcada por la chilena de Cristiano Ronaldo. "El gol de Cristiano ha sido uno de los más bellos de la historia, un gol maravilloso del mejor del mundo. Me llamó también Don Juan Carlos, el rey de mi época, como le llamo yo, para felicitarle", confesó.

En este sentido, alabó el gesto de la afición 'bianconera' de aplaudir al portugués. "Lo que pasó en Turín fue muy emocionante y demuestra la grandeza de la Juventus y de su afición", subrayó el dirigente que cree que en Italia "siempre" perciben "un cariño especial"

"Cristiano es el gran heredero de Di Stéfano y en él se reflejan los valores del Real Madrid. Es nuestro goleador histórico y representa todo lo que somos: talento, trabajo, sacrificio, profesionalidad y ambición. Cristiano es hoy el símbolo del Real Madrid", aseveró del '7' madridista.

El empresario tampoco se olvida de la figura de Santiago Bernabéu"Bernabéu creó nuestra historia y con Di Stéfano construyó un Real Madrid mítico en todo el mundo. Bernabéu es nuestro punto de referencia y queremos seguir su camino. La FIFA nos dio el título de mejor club del siglo XX y trabajamos para recibir el mismo reconocimiento en este siglo XXI", apuntó.

Ahora, la presidencia del doce veces campeón de Europa le supone "un honor y una enorme responsabilidad". "Debo estar a la altura de lo que el club exige y por eso no estoy contento tras 36 títulos ganados entre fútbol y baloncesto", remarcó, dejando claro que "el objetivo es hacerlo siempre mejor" y que por eso buscan ahora "ser el club más moderno a nivel digital".

"Mi mandato acaba en el 2021, luego decidirán los socios, seré presidente hasta cuando ellos quieran", remarcó el mandatario que tiene claro que ningún inversor extranjero podrá comprar el club "porque el Real Madrid pertenece a sus socios".

Pérez, que cree que "al comienzo" de año acusaron "el cansancio" porque jugaron "muchos partidos con las dos Supercopas", elogió también la figura de Zinédine Zidane. "Abrió esta época y con él llegó la 'Novena' con un nuevo fútbol que conquistó el mundo. Es un genio del fútbol y lo ha demostrado en el campo y en el banquillo. En el 2002, tras el gol de la final de Glasgow, me dijo: '¿Ha visto presidente como no traigo mala suerte?", comentó.

INTENTÓ FICHAR A TOTTI

También Carlo Ancelotti dejó "un gran recuerdo y su sello humano y profesional", mientras que el mandatario no está sorprendido por el rendimiento de Gonzalo Higuaín en el fútbol italiano. "Tuvimos la suerte de verle con nosotros y sigue en el corazón de los madridistas y él sabe con qué afecto le recordamos", indicó.

En cuanto a otros nombres, el presidente madridista ve al joven Vinicius Jr, refuerzo para el futuro más próximo, como un jugador con "personalidad y un gran futuro", y no esconde que quiso fichar hace tiempo a Francesco Totti. "Antes del 2006 le llamé para pedirle que viniese, pero me dijo que no podía moverse de Roma", puntualizó.

"Buffon es un lujo para el fútbol mundial por su talento, profesionalidad y el respeto por los rivales. Todos querríamos tener un grande como Buffon", opinó del veterano portero italiano de la Juventus y que podría jugar este miércoles su último partido en la 'Champions'.

Además, afirmó que todavía mantiene "contacto" con Adriano Galliani, que fuera máximo responsable del Milan y mano derecha de Silvio Berlusconi. "Una de las satisfacciones de estar en el mundo del fútbol es haberle conocido y estoy orgulloso de ser amigo de un gran dirigente y ahora senador", dijo.

Finalmente, Florentino Pérez se refirió a su lucha para echar a los radicales del Santiago Bernabéu. "El deporte es para la familia, no para quien lo usa para fines que no representan nuestros valores. Fue una lucha dura que nos llevó cuatro años, pero con la ayuda de la policía ningún ultra ha entrado ya en el estadio", sentenció.