Zidane: "Ahora tenemos más regularidad en todo"

10/04/2018 - 17:00

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que "no va a cambiar nada" en su equipo pese a contar con una ventaja de 0-3 para la vuelta de este miércoles de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante la Juventus y dejó claro que le "interesa demostrar en el campo" el teórico favoritismo para ganar el tercer título seguido, aunque sabe que en la actualidad están "mejor en todo".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"No va a cambiar nada para nosotros, es otro partido. Hicimos un buen partido allí y sacamos un buen resultado, pero queda el otro 50 por ciento y habrá que hacer otro gran partido", demandó Zidane este martes en rueda de prensa.

El francés dejó claro que ellos prefieren "no hablar de ser favoritos" para un tercer título. "Me interesa demostrarlo en el campo, hay que respetar a todos los equipos. El otro día con el partido que hicimos contra el Atlético se pudo perder y no tiene explicación, esto es fútbol", comentó.

El preparador madridista tiene claro que "los grandes clubes" como la Juventus "no se rinden nunca". "Si queremos ganar tendremos que estar concentrados y si lo estamos del minuto 1 al 90 tendremos posibilidades de pasar, pero hay que demostrarlo siempre", advirtió.

"Somos un gran equipo, tenemos mucha ambición y determinación, pero no hemos ganado nada todavía", recalcó Zidane, que insistió en que, de momento, les queda "una final". "La de la Juventus, luego veremos. Tenemos que terminar la liga y terminarla bien, que estamos cuartos ¿eh?", recordó el exjugador preguntado sobre si al equipo le quedarían ya solo los partidos claves de la 'Champions' en lo que resta de temporada.

Zidane, que eludió opinar sobre un posible 'Clásico' en la final del torneo, reconoció que no tiene "explicación" al dato de que el equipo pueda tener más Copas de Europa en los últimos años que títulos de Liga. "Lo que queremos es intentar ganar todo, pero este año a veces no hemos tenido una buena regularidad y pasamos un momento de dificultad sobre todo para marcar", apuntó.

"He dicho más veces que el mejor recuerdo que tengo como entrenador de este equipo es la Liga del año pasado porque es lo mas difícil y creo que es lo que quiere el jugador, pero cuando miras la trayectoria de este club en la 'Champions' es impresionante", prosiguió.

VE EL CAMBIO DEL EQUIPO EN LA VUELTA DEL GOL

El francés considera que ahora están "mejor en todo", aunque no encuentra "un momento especial" en el empezasen a jugar mejor. "Cuando hemos vuelto a marcar con tres o cuatro goles te animas y coges confianza. Tuvimos un mes en el que no marcábamos y ahora estamos en un momento bueno y hay que aprovecharlo y seguir con esa racha de gol. Estamos jugando bien y también encajando menos, tenemos más regularidad en todo", remarcó.

A nivel de jugadores, confirmó que Jesús Vallejo hizo "el entrenamiento hasta el final" y que no se había "resentido", pero no confirmó su titularidad en el centro de la defensa junto a un Varane al que no pedirá "nada especial". "Siempre lo hace muy bien y lo importante es que continúe en el nivel que está. Lo único que tiene que hacer es quedarse aquí toda la vida", señaló con una sonrisa.

"A Karim le veo como siempre, a lo mejor sufriendo con lo que se dice. Él querría meter más goles, pero entrena bien y está metido", replicó cuestionado por Benzema. "No pienso en lo que sería jugar sin él", aseveró sobre si la presencia o no de Cristiano Ronaldo influye en sus opciones de ganar la 'Champions'. "Hay mucha gente que se acuerda de Di Stéfano y con razón, y muchísima gente, y uno de ellos soy yo, se acordará de Cristiano", declaró.

Finalmente, fue preguntado por la posibilidad de ser los 'verdugos' en el que podría ser el último partido de Gianluigi Buffon en el torneo. "Buffon ha ganado mucho. Le conozco un poco y es una gran persona y un gran jugador. No sé lo que pasara con 'Gigi', pero de todas maneras por lo que ha hecho y es, es un gran jugador", zanjó.