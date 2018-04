Joaquín: "El fútbol del Betis gusta e ilusiona, esta filosofía nos está dando muchos beneficios"

10/04/2018 - 19:04

El jugador del Real Betis Balompié Joaquín Sánchez declaró que el fútbol que está realizando su equipo esta temporada "gusta mucho e ilusiona" y aseguró que el estilo de juego de su entrenador, Quique Setién, les está reportando "muchos beneficios".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Quique es un entrenador con una filosofía muy clara, con la que nos sentimos muy identificados. Nos transmitió seguridad en nuestra filosofía y de ahí que podamos hacer cosas importantes. El fútbol del Betis gusta mucho e ilusiona, y esta filosofía nos está dando muchos beneficios", afirmó en una entrevista a la revista 'Club del deportista', en la que repasó su trayectoria como profesional.

El gaditano admitió haber vivido momentos difíciles esta campaña pero ensalzó de nuevo al técnico verdiblanco. "Hemos pasado momentos complicados, de dudas, sobre todo cuando nuestros aficionados nos comentan las veces que han estado al borde del infarto por nuestra manera de sacar el balón desde atrás. Nos dicen continuamente que les vamos a matar, pero ahí es donde el míster se mostró más fuerte", señaló.

Además, el atacante confesó estar disfrutando del buen momento de su equipo después de algunas temporadas complicadas. "Han sido muchos años difíciles. Afortunadamente, eso ha quedado atrás y ahora estamos en una fase de mejora continua, a nivel deportivo y de institución, y con el objetivo de estar pronto entre los mejores, con una identidad clara y haciendo que los aficionados disfruten", indicó.

El extremo bético se sintió orgulloso por la manera que ha tenido de enfocar su carrera. "Siempre he puesto por delante mi felicidad y mi forma de ver la vida, eso es lo que ha marcado mi carrera. He podido pegar saltos importantes y jugar en los mejores equipos pero anteponía lo personal a lo profesional. Sigo haciendo una vida normal. Soy una persona sencilla y no por ser quién soy he tenido que cambiar de vida, de eso me siento orgulloso", explicó.

No obstante, Joaquín apuntó que también hay espacio para la seriedad. "A veces también hay que ponerse serio. Representar a una entidad tan importante como el Betis requiere un poco de carácter aunque son pocas veces", manifestó en la publicación.

El del Puerto de Santa María repasó algunos de los peores momentos como profesional, como la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones con el Málaga. "Yo creo que el año del Mundial 2002, quitando lo malo, fue maravilloso. Lo de Málaga fue en otra etapa, con más experiencia. Yo me veía en semifinales, pero lo que sucedió y de la manera que ocurrió nos dolió mucho. Hicimos un año extraordinario, con dificultades institucionales incluidas, y el equipo quiso aprovechar la oportunidad de hacer algo bonito. Fue triste", añadió.

Por último, Joaquín expresó su deseo de retirarse algún día en el Betis, el equipo de su vida. "Es el sueño que uno siempre desea. Una vez que se asume que todo termina y que el colgar las botas cada vez está más cerca, hay que pensar en dejar hueco a los chavales que vienen por detrás, y plantearse el después. Yo estaría encantado de seguir trabajando juntos. Ya sea de una manera o de otra, espero poder seguir vinculado a este club por mucho tiempo, con la meta de dejar al Real Betis Balompié donde merece estar", concluyó.