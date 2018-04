Franco Vázquez: "Hay que tener un poco más de respeto por el Sevilla"

10/04/2018 - 19:31

El jugador del Sevilla Franco Vázquez pidió un "poco más de respeto" para el club andaluz de cara al partido de cuartos de final que jugarán este miércoles contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones y destacó que si están "concentrados" tendrán sus opciones de ganar en Alemania y acceder a semifinales.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Tanto a mí como a mis compañeros no nos interesa lo que digan los que están afuera. Hay que tener un poco más de respeto por el Sevilla, si estamos acá es por méritos propios, nadie nos ha regalado nada y todavía tenemos chance de seguir", indicó el 'Mudo' Vázquez en rueda de prensa.

En este sentido, el centrocampista argentino pidió un poco más de repesto por el Sevilla a quienes le han dado por eliminado tras el 1-2 del Sánchez-Pizjuán. "El Sevilla se merece respeto. Tanto la afición, como nosotros y el cuerpo téncico. Nosotros no hablamos mal de nadie e intentamos hacer nuestro trabajo. Esperamos que los demás sean así con nosotros", indicó.

"Sabemos que el partido ante el Bayern no será fácil, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Si hacemos un buen partido vamos a tener opciones. Tenemos que estar tranquilos y confiar en nuestro juego", añadió Vázquez, que está al "cien por cien" para el encuentro. "He descansado estos días y me siento bien".

Además, el jugador del Sevilla insistió que si no viesen posibilidad no estarían en Alemania. "Si no tuviéramos opciones no hubiésemos venido a Múnich. Sabemos de la dificultad, es un rival complicado pero opciones vamos a tener. Lo principal es hacer un buen partido. Opciones vamos a tener, eso seguro. Hay que estar concentramos y metidos en hacer nuestro juego", repitió.