Montella: "No es un partido imposible"

10/04/2018 - 19:45

El entrenador italiano del Sevilla FC, Vincenzo Montella, declaró este martes que lo "importante" para su equipo será mantenerse "en el partido" que disputarán ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones y aseguró que no ve un partido "imposible" para lograr la remontada sevillista, que partirá con el 1-2 en contra de la ida.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Lo importante es estar siempre en el partido, con equilibrio y paciencia. No tenemos que hacer muchos cálculos, tenemos que jugar el mismo tipo de partido de siempre, el mismo de la ida. Tenemos que estar con la cabeza siempre en el partido y dar una buena imagen. Es posible y lo digo porque lo creo, no es un partido imposible", declaró en rueda de prensa.

El técnico dijo que no será fácil conseguir la hazaña en Múnich. "Depende de nosotros, de nuestra confianza y de nuestro nivel. Seguramente tendremos que pelear mucho. Necesitamos un poquito de suerte, lo importante es ser un equpo compacto, no en pensar cuánto tenemos el balón, sino ser penetrantes y mirar la portería cuando se tenga oportunidad", señaló.

Además, el preparador transalpino dio sus impresiones acerca del imponente Allianz Arena, escenario del encuentro. "Aún no lo he visto, nunca lo he visto antes de hoy. Tiene la mismas dimensiones de otro campo, no cambia nada", indicó.

Preguntado por las claves, Montella recordó el encuentro de ida y los errores de su equipo para no repetirlos. "Al principio pensamos muy bien el partido, tuvimos ganas, jugamos con cabeza y dispusimos de posibilidades de marcar, pero con el primer gol perdimos un poco el control y el equilibrio, jugamos con muchas ganas individualculmente pero no como equipo. Hay que tener confianza y trabajar en ataque", explicó.

"Tengo mi análisis de los últimos partidos. Tal vez jugamos lo mismo en ambas competiciones, pero hemos tenido más diicultades en LaLiga. En los últimos tres partidos no hemos tenido suerte, pero esta suerte volverá y quizá mañana esté con nosotros", manifestó Montella.

¿PORTERO TITULAR?: "LO SÉ PERO NO QUIERO DECIRLO"

El entrenador italiano no despejó dudas acerca de quién defenderá la portería sevillista ante el Bayern. "Habitualmente digo la alineación antes al equipo y después a la prensa. Es así y mañana lo diré. Claramente lo sé, pero no quiero decirlo ahora", comentó.

Por su parte, Montella sí confirmó las buenas sensaciones de Gabriel Mercado, que ya está recuperado. "Está a nuestra disposición, ha realizado el entrenamiento totalmente". Sobre Miguel Layún, el técnico también fue preguntado. "Llegó en enero, pero ya está como uno más. Está bien posicionado en el equipo, en el vestuario y es un jugador muy hábil, estoy contento por él. No quiero hablar de los errores que comete en los partidos, sólo de lo positivo", agregó.

Por último, Montella ensalzó la temporada de toda su plantilla para ganar moral de cara el encuentro en terreno muniqués. "Los jugadores llevan más tiempo, yo he llegado hace poco. El mérito se lo han ganado en el campo. Siento el respeto que hay por el Sevilla, lo noto cuando jugamos en LaLiga y también cuando lo hacemos en la 'Champions'", concluyó.