Buffon: "Si es mi último partido de la 'Champions', firmo jugarlo en el Bernabéu"

Madrid, 10 abr (EFE).- Gianluigi Buffon, portero del Juventus, aseguró este martes en rueda de prensa que si disputa su último partido de su carrera en la Liga de Campeones, firma jugarlo en el estadio Santiago Bernabéu, donde se enfrentará mañana al Real Madrid en el choque de vuelta de los cuartos de final.

Después de perder 0-3 en la ida y de afirmar hace meses que en el caso de no ganar la competición europea probablemente se retiraría del fútbol, Buffon podría encontrarse en un escenario en el que podría disfrutar de sus últimos minutos en la máxima competición continental.

"Lo importante es que no sea el último partido para la Juventus esta temporada. Es una posibilidad (que juegue su último partido en la Liga de Campeones), pero no es una cosa que me deprima y me inspire pensamientos negativos. No es un drama. Incluso si fuera así, de niño habría firmado para jugar mi último partido en el Bernabéu contra el Real Madrid", declaró.

Después de la derrota de la semana ante el cuadro blanco, la clasificación del Juventus para la próxima ronda es complicada. Sin embargo, Buffon dejó claro que su equipo hará todo lo posible por seguir adelante en la competición.

"Nuestra mentalidad en el partido de mañana será tratar de jugar el tipo de juego que siempre hacemos y obtener el mejor resultado posible", declaró.

"La diferencia inicial es realmente grande. La única manera que conozco de intentar creer es no dejarnos llevar por el entusiasmo. Este tipo de partidos que deben desarrollarse lentamente, debemos luchar y luchar, jugar con orgullo ... Entonces tal vez el partido se desarrolle de manera positiva", agregó.

Asimismo, respondió a una pregunta referente a la posibilidad de ser ovacionado en el estadio Santiago Bernabéu por toda su trayectoria: "En la vida he aprendido a no esperar nada. Si mañana sucede algo hermoso, será brillante. Sin embargo, debo decir que cada vez que jugué aquí en el Bernabéu con Italia y con la Juve, el público fue muy generoso y siempre nos aplaudió".

Para Buffon, que tiene 40 años, la edad no es un factor que pueda impedir jugar a alguien y aseguró que hay que saber cómo se está física y psicológicamente y, si se está bien en esos aspectos, es "normal" seguir jugando.

Cuestionado por la influencia de Cristiano Ronaldo, reconoció que el delantero del Real Madrid es un "jugador completo" y el más "decisivo" del fútbol mundial: "siempre marca goles y hace la diferencia, no tengo dudas al respecto", señaló.

También, tras decir que Oblak, Ederson, Keylor Navas, Ter Stegen, Courtois y Neuer son los mejores porteros del mundo, habló sobre el portero del Real Madrid, que en los dos últimos partidos ha rendido a un gran nivel tras hacer buenas paradas a Koke Resurrección, del Atlético de Madrid, y a Gonzalo Higuaín, del Juventus. Buffon alabó al portero blanco.

"Está mostrando en los últimos dos o tres años que es un portero brillante. Muchas veces ha salvado al Real Madrid con increíbles paradas. Él es la primera elección y es brillante donde hay presión".

El portero del Juventus se refirió a los últimos dos partidos en los que se ha enfrentado al Real Madrid, la final de Cardiff de la temporada pasada y el choque de ida de los cuartos de final que disputaron ambos equipos hace siete días.

"Tuvimos mala suerte en Cardiff y en el partido de ida. Cuando las cosas van mal, también puede afectar a tu confianza, pero es algo que tendremos que cambiar. Cuando teníamos 11 hombres en el campo estábamos jugando bien, sin embargo, luego perdimos un jugador y vimos lo que sucedió", manifestó.

Por último, explicó las sensaciones que tiene al cruzarse con Zinedine Zidane y dijo que para él siempre "es un placer" enfrentarse o coincidir con el entrenador y ex jugador francés porque sale "enriquecido" de los partidos.