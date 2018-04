¿Qué le dijo Guardiola a Mateu Lahoz? Cazan el menosprecio del entrenador del Manchester City al árbitro español

"¡Es gol y penal! ¡Cierra la boca!" se encaró el entrenador con Mateu

Guardiola manda callar a Mateu Lahoz. Por esto fue expulsado el entrenador. Imagen: Mega

Pep Guardiola fue expulsado este martes en la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey después de protestar airadamente a Mateu Lahoz, árbitro valenciano que dirigía el partido y que anuló un gol legal a Sané al filo del descanso. Habría supuesto el 2-0. ¿Qué le dijo Guardiola a Mateu para ser sancionado con la roja?

Las cámaras de Antena 3 han cazado la protesta virulenta del exentrenador del FC Barcelona.

"¡Es gol y es penal! ¡Míralo en la tele¡ ¡Es gol y es penal! ¡Cierra la boca! ¡Es gol y penal! ¡Cierra la boca!", le gritó el entrenador visiblemente enfadado a penas a unos metros del árbitro. En ese momento, Mateu Lahoz lo expulsa y así se lo comunica a los ayudantes de Guardiola. Lo hace en valenciano. "Pep està expulsat!", les dice.

Después, en sala de prensa, Guardiola se defendió atacando a Mateu. "No he insultado al árbitro. Sólo le he dicho antes de ir al descanso que había sido gol de Sané, que el balón vino de Milner y no de uno de mis jugadores. Y me echó", afirmó del árbitro español del que dijo que era "especial".