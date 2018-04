Rubén Pérez: "Hasta final de temporada prefiero no decir nada"

Madrid, 11 abr (EFE).- Rubén Pérez, jugador del Leganés cedido por el Granada, se refirió a su posible continuidad en el club blanquiazul cuando termine la temporada y afirmó que es algo que no depende solo de él.

"Estoy contento aquí pero hasta final de temporada prefiero no decir nada porque no depende solo de mí", comentó ante los medios de comunicación tras visitar junto a su compañero Gerard Gumbau el Colegio Público José María de Pereda.

Preguntado acerca del técnico Asier Garitano, otro nombre cuya presencia está en el aire la próxima campaña, declaró: "Es un entrenador que ha ido renovando año a año. Él no le da mucha importancia a eso hasta que acabe la temporada y tendremos que respetarlo y aceptar la decisión que él tome".

Asimismo no quiso pronunciarse acerca de si su futuro en el club podría estar ligado al del entrenador: "No lo sé, porque no depende de mí. Yo estoy contento pero prefiero acabar la temporada bien, que el equipo acabe bien. A final de temporada ya veremos".

El futbolista habló también acerca de los objetivos hasta el final del curso: "Quedan pocos partidos y tenemos una distancia grande respecto a los equipos de descenso pero nosotros queremos acabar bien, intentaremos aumentar la distancia con los de abajo y acercarnos un poco más a los de arriba".

A la hora de hacer balance, señaló: "Estoy contento por lo personal y por lo colectivo. A falta de varias jornadas tenemos prácticamente conseguido el objetivo que jugadores y club se marcaron a principio de temporada. Pero quedan muchos partidos todavía e intentaremos acabar lo mejor posible".

Además analizó el próximo encuentro ante el Celta de Vigo: "Durante la temporada te tienes que enfrentar a todos los equipos. Vienen de una victoria contundente ante el Sevilla pero estamos en casa y seguramente haremos un buen partido".