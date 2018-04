Rubén Pérez: "Estoy contento en el Leganés, pero el futuro no depende sólo de mí"

11/04/2018 - 19:20

El jugador del Leganés Rubén Pérez aseguró que está contento en el club pepinero, pero reconoció que el futuro no depende sólo de sus intenciones y que prefiere esperar "al final de temporada" para decir sus preferencias de cara a la temporada 2018/19.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento aquí, pero hasta final de temporada prefiero no decir nada. No depende sólo de mí", dijo Rubén Pérez este miércoles tras la visita al colegio José María de Pereda, enmarcada dentro del proyecto "el Lega vuelve al cole" para acercarse a los jóvenes seguidores de la ciudad.

En cuanto al futuro de Asier Garitano, el centrocampista andaluz desconoce si afectará a su posible continuidad en el Lega. "No sé si su renovación afectará a mi futuro. Asier es un entrenador que ha ido renovando año a año. No le da importancia a eso hasta que no termina la temporada. Hay que respetar su decisión", dijo el jugador cedido por el Granada que afronta su segunda temporada en el Leganés.

Preguntado por el Celta, rival de los blanquiazules este sábado, y por la recta final de temporada, el de Écija dijo que ahora que "quedan pocos partidos, la distancia es grande con respecto a los equipos del descenso". "Pero nosotros queremos acabar bien. Intentaremos aumentar esa distancia que tenemos con los de abajo y acercarnos a los equipos de arriba", comentó.

"El Celta es estimulante, como lo son todos. Viene de una victoria contundente ante el Sevilla, pero estamos en casa y haremos un buen partido", añadió Rubén Pérez, que prefiere hacer el balance personal "al final de temporada", mientras que en lo colectivo explicó que estar muy cerca de la salvación en la jornada 31 es una "buena noticia".