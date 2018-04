Simeone: "Tengo admiración por Torres, siempre será un icono del Atlético de Madrid"

11/04/2018 - 20:39

El entrenador del Club Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, declaró que siente "admiración" por Fernando Torres porque "es, ha sido y será" un "icono" del conjunto colchonero, que este jueves disputará la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Sporting de Portugal, un encuentro en el que hay que tener "cuidado" pese al 2-0 de la ida.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Fernando fue bastante claro, en todas las conferencias que hizo en cuanto a su explicación de los motivos y sus necesidad. Tengo admiración por Torres, como la tienen todos los aficionados del Atlético. Está claro que, como bien explicó Gabi, Fernando es, ha sido y será un icono del Atlético de Madrid y un ídolo", aseguró en la sala de prensa del Estadio José Alvalade.

El técnico argentino se mostró tranquilo en el objetivo de que 'el niño' gane un título con el club colchonero. "Ganar un título más o menos no va a cambiar, al igual que su historia con el Atlético. Como él bien dijo el otro día, somo pocos, tenemos algo en común que nos une: ganar. Eso no va a cambiar absolutamente en nada. No me arrepiento de nada. Me siento muy tranquilo, estoy en el lugar donde siempre he querido, llevando al Atlético a los mejores lugares del mundo y me siento absolutamente responsable de que Fernando haya vuelto", señaló.

Además, el preparador se reafirmó en que fue claro en todo momento con el '9'. "Cuando volvió yo fui uno de los que más busqué su regreso. Y ahora en su decisión también soy partícipe. Uno valora todo y lo que necesita el equipo. Siempre fui claro y contundente con lo que yo pensaba, eso me hace más transparente más allá de los montones de errores que pueda tener, pero siempre buscaré lo mejor para el equipo", indicó.

En cuanto al choque, Simeone pidió no fiarse pese al cómodo 2-0 de la ida. "Tenemos un estilo de juego que no variamos mucho. Siempre solemos jugar en una dirección, con una misma idea y somos pocos. No hay muchas opciones de buscar alternativas diferentes para lo que venimos haciendo en estos últimos partidos. Jorge Jesús es un entrenador importante, muy inteligente y jugará con todas sus opciones para levantar la eliminatoria. Intentaremos jugar con los tiempos y necesidades que para seguir en esta competición", manifestó.

Simeone es consciente de la magnitud de un partido donde los suyos pueden volver a unas semifinales europeas. "Nos centramos en competir de la mejor manera en esta competición, sabiendo lo que genera, este jueves competiremos contra un rival que saldrá a buscar el partido. Les acompañará su gente, tenemos que llevar el partido donde nos sintamos más comodos para competir como queremos", comentó.

A pesar del resultado adverso para los locales, el argentino no dudó en que el cuadro portugués complicará las cosas a su equipo. "Algo buscará el Sporting para intentar generar más allá de que haya jugado muchos partidos con el mismo sistema. Es un equipo muy competitivo. Será duro e intenso. Buscaremos equilibrio para minimizar las virtudes del rival potenciando las de nuestros futbolistas. Dentro de las alternativas intentaremos jugar con los futbolistas que puedan hacer más daño y siempre imaginándonos una supuesta alineación de ellos", añadió.

El 'Cholo' aseguró que los problemas internos del club lisboeta no pasarán factura a los de Jorge Jesus. "Tienen mucha fortaleza, más allá de todas las informaciones de los últimos tiempos o problemas internos que han tenido. No creo mucho en esas situaciones. Los futbolistas siempre quieren ganar y en grupo siempre son más fuertes. Desde fuera se ve un equipo fuerte, el equipo rival está unido y tenemos que tener cuidado", apuntó.

El técnico ensalzó, además, al "competitivo" fútbol luso. "Es un fútbol competitivo, marcado por tres equipos que compiten siempre por ganar la Liga. El fútbol portugués ha dotado al mundo del fútbol de excelentes futbolistas y seguro que con el tiempo volverá a esa línea. La selección portugesa ha ganado el Europeo y en el Mundial competirán de la misma manera. El futbolsita portugués tiene calidad, tiene talento", declaró.

Por último, Simeone hizo referencia a la remontada de la Roma ante el Barcelona, situaciones que siempre tiene presente. "Para los que estamos dentro del futbol el resultado no sorprende. Es un juego y sabemos que son posibles estos resultados. Cualquier detalle te genera una situación concreta. Siempre me han escuchado decir que la Copa, Champions o UEFA, son muy complicadas. Cualquier situación en el partido puede variar lo que imaginabas", concluyó.