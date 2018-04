Enrique Cerezo: "Hubiera sido necesario el VAR en el Bernabéu, pero estarían todavía discutiendo"

12/04/2018 - 14:53

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, recordó que "no es partidario" del sistema VAR, pero que cree que habría sido "necesario" en el partido entre el Real Madrid y la Juventus, decidido por un polémico penalti a favor de los madridistas, aunque "estaría todavía discutiendo" sobre esa jugada los encargados de juzgarla, mientras que se mostró "optimista" sobre el pase a las semifinales de la Liga Europa.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"No vi el partido, sólo vi la repetición del penalti varias veces, es lo único que he visto. No soy partidario del VAR, pero sí que hubiera sido necesario, aunque todavía estaría discutiendo si era o no", afirmó Cerezo irónicamente a los medios antes de la comida con la directiva del Sporting de Portugal, rival en la Liga Europa.

El dirigente dejó claro que no podía "opinar". "Hay repeticiones y mucha diversidad sobre lo que sucedió", indicó. "Yo no soy profesional de esto, veo las cosas como las veo. No es un problema nuestro, es la de UEFA, el Real Madrid y la Juventus", zanjó.

Por otro lado, aseguró que no había "visto todavía" a Fernando Torres, que el lunes anunció que dejaba el club a final de temporada, pero que en cuanto lo hiciese le daría "un abrazo". "El otro día oí a alguien del entorno rojiblanco que no ha ganado un título, pero sí que lo ha ganado, el de campeón de Segunda, que entonces era muy importante. De todos modos, nos haría mucha ilusión y estaríamos encantados de ganar esta Liga Europa y que Fernando estuviese con nosotros", aseveró.

Cerezo advirtió, de cara a la vuelta de cuartos ante el Sporting con un 2-0 de renta, que se ha demostrado que "no hay enemigo pequeño" y que "a veces las diferencias no son suficientes". "Hay que salir a ganar. Los jugadores están preparados y el entrenador también, espero que no haya sorpresas y que ganemos", apuntó.

"Venimos a ganar y somos optimistas, pero será un partido difícil porque ellos juegan en su casa y habrá presión, pero también vienen nuestros aficionados y tenemos un buen equipo. Espero que estemos en e sorteo", sentenció el presidente del Atlético.