Machín: "Nos tomamos el Betis como una final pero habrá otras"

12/04/2018 - 18:27

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha aceptado tomarse el partido contra el Real Betis en Montilivi de este viernes como una final, por ser un pulso directo en la lucha por Europa, si bien ha vaticinado que llegarán otros partidos clave y que, si quieren hacer realidad su sueño, deberán olvidar cuanto antes la goleada encajada en Anoeta contra la Real Sociedad.

"¿Es bonito jugar una final o no? ¿Sí? Pues nos lo vamos a tomar como una final, pero seguro que después habrá otras. Nos enfrentamos al rival que más en forma está para la lucha para Europa, nos vendría francamente bien ser capaces de doblegarlos", manifestó en rueda de prensa.

Machín se queda, no obstante, con que a su Girona se le pueda considerar un rival del Betis. "Es un halago para nosotros. De todos los que estamos luchando en esas posiciones, para todos era un objetivo estar en Europa menos para nosotros, que era mantener la categoría pero nos queremos agarrar a él", aseguró.

"Si queremos seguir pensando en este tipo de cosas (Europa) necesitamos ganar. Estamos focalizados en ello, a ver si somos capaces de después de un varapalo levantarnos, el equipo siempre ha dado garantías y espero que sea lo que hagamos mañana", auguró de cara a este viernes.

Pero se toparán con un Betis que viene de lograr cuatro victorias consecutivas. "Para mí es el equipo que más en forma está, sin duda de los que pelean por puestos europeos es de los que viene con más fuerza. Ahora juegan de una forma muy similar a la nuestra, con tres centrales y dos jugadores con banda de mucho recorrido", advirtió.

El objetivo es olvidar el 5-0 de Anoeta, un mal partido que deben dejar atrás. "No hicimos nuestro mejor partido, se correspondió con uno de los mejores de la Real y no sabes qué es mérito suyo o demérito nuestro. Nos tenemos que enfocar en este partido, en casa somos fuertes y lo hemos demostrado y queremos volver a la senda del triunfo", se sinceró.

"Tenemos que tener confianza en que estamos haciendo las cosas bien, independientemente del último partido. En casas somos un equipo fiable, para nosotros es importantísimos el apoyo de la afición. Entre todos vamos a competir y a poner el máximo para ganar a un muy buen equipo. Es momento de demostrar qué clase de equipo somos", sentenció.

Por otro lado, no quiso desvelar sus planes de futuro. "Si soy sincero no he hablado nada de la renovación con mi representante. Cuando se tenga que comunicar algo se hará, lo importante es el partido del Betis. Estamos contentos por la renovación de Portu y vamos a celebrarlo con una victoria mañana", vaticinó.