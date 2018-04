Valverde toca la fibra culé: "No podemos quedarnos en casa lloriqueando por perder un partido"

"Tenemos que volver a enchufarnos, enchufar a nuestro público"

Valverde, durante una rueda de prensa de esta temporada. Imagen: EFE

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, instó a sus jugadores a no quedarse "lloriqueando en casa" por la reciente eliminación en la Liga de Campeones ante el Roma y subrayó la importancia de mirar hacia adelante para levantar LaLiga Santander y la Copa del Rey.

Los tambores de la eliminación en los cuartos de final de la Champions todavía retumbaron en la mayoría de preguntas de la rueda de prensa previa al partido liguero de este sábado contra el Valencia.

En este sentido, el preparador del equipo azulgrana admitió que es un momento complicado -"el más difícil después del mes de agosto", subrayó-, aunque resaltó la necesidad de pasar página cuanto antes.

"Tenemos que volver a enchufarnos, enchufar a nuestro público y conseguir los títulos que todavía no hemos conseguido", recordó Valverde, quien añadió que "no podemos estar perdiendo el partido ante el Roma continuamente".

Un resultado que, para el técnico extremeño, demuestra que en la Liga de Campeones "no puedes tener un mal resultado" y que dejó tocado a la plantilla, también al argentino Leo Messi. "Está cómo todos, estamos todos tocados, pero con ganas de que el balón se ponga en marcha", destacó.

La eliminación contra el Roma no es para Valverde el peor momento de su carrera deportiva, quien pareció mostrarse inmune a la críticas que ha recibido tras el varapalo en Italia.

"Para analizar las cosas cada uno lo analiza como cree conveniente. Sabemos que hay barra libre para hablar de todo y en todos los sentidos. Cuando firmé el contrato ya sabía que esto sería así", puntualizó el técnico extremeño, quien agregó que las críticas y sentirse señalado "van con el cargo".

Para Valverde, dichas críticas no le sorprenden: "Cuando firmé mi contrato, sabía que iba a ser así. Han sido nueve meses, ha llegado, pues hay que aguantar".

Asimismo, desmintió Valverde que Messi y Piqué le pidieran explicaciones en Roma -"como ahora haya barra libre se puede decir cualquier cosa", lamentó- y comparó la derrota del pasado martes con una "mina"

"Claro que se pueden sacar muchas conclusiones de las derrotas. Es cuando más se aprende. A veces, las victorias te impulsan hacia adelante, te dan confianza, pero hacen pasar cosas por alto. Debemos revisar nuestra capacidad de reacción", reconoció.

No obstante, Valverde se siente respaldado e insistió a sus jugadores que, a pesar del varapalo en la Champions, deben mirar hacia adelante.

"Nos quedan diez puntos para ser campeones de Liga y el actual campeón de Liga no somos nosotros. Lo que no podemos hacer es quedarnos en casa lloriqueando porque hemos perdido un partido. Ganando mañana nos quedarían siete puntos para ser campeones y si nos lo dicen hace un tiempo no nos lo hubiésemos creído", señaló.

En cualquier caso, matizó que "la reacción del público del Camp Nou irá en función de la puesta en escena mañana" ante el Valencia, un equipo "que está haciendo una gran temporada" y que, según Valverde, no tiene "nada que perder".

El entrenador azulgrana también fue preguntado por la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Liga de Campeones, que se decidió con un gol de penalti en el último minuto que indignó a algunos jugadores del Juventus.

"En el 93 un penalti de este tipo, entiendo que al final uno está vislumbrando que puede jugar media hora más par anotar un gol. Se enfadaron mucho y supongo que si nos hubiera pasado todos lo hubiéramos hecho, pero no quiero decir si ha sido más penalti o menos penalti", zanjó.