Garitano: "Yo sí veo el peligro"

Madrid, 13 abr (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, aseguró que pese a que su equipo tiene prácticamente sellada la permanencia en la máxima categoría del fútbol español él sigue viendo el peligro de descender.

"Estamos en un tramo fundamental para nosotros, una semana de tres partidos en la que nos jugamos muchísimo. Vamos a ver cómo acaba pero la importancia de cada uno de los partidos es muy grande porque jugamos contra dos rivales que tienen el objetivo claro de jugar en Europa y otro el de salvar la categoría", expresó.

"Nosotros nos estamos dejando un poco llevar porque no ves peligro pero yo sí lo veo. A ver si somos capaces de jugar tres buenos partidos empezando por este y ver qué pasa a partir de esta semana", añadió.

En la misma línea comentó: "Cuando ves lejos los objetivos no suele ser sencillo. Cuando ves que estás a trece puntos de la salvación parece que está hecho y no es tan sencillo. Lo siguiente sería poder pelear por Europa pero estamos en un sitio que no es sencillo".

"Todavía hay que cerrar la temporada y vamos a una semana muy importante con tres partidos en seis días, contra dos rivales que se juegan en Europa y otro que marca la posición de descenso. Estamos en un tramo fundamental para saber si en el último mes de competición tienes las cosas hechas o se vuelve a complicar la situación", agregó en rueda de prensa.

Sobre el Celta, su siguiente rival, manifestó: "Estamos hablando de un equipo que últimos años juega en Europa. Vemos la plantilla, con jugadores muy fuertes. Su objetivo es volver a jugar en Europa, están ahí. Vienen de dos resultados muy buenos, de conseguir el empate en San Mames y de ganar al Sevilla por cuatro a cero".

"La dificultad va a ser increíblemente grande y nos van a exigir muchísimo porque estamos en el tramo final. Ahí es donde se deciden las cosas. Primero hay que cerrar un gran año porque viene también el Deportivo, que ha conseguido ganar. Va a ser difícil", destacó.

También se refirió a Iago Aspas y su excelente momento de forma: "Estamos hablando de jugadores increíblemente buenos, con una temporada espectacular, en racha. Viene de hacer tres goles el último partido. Tiene el Mundial ahí individualmente y colectivamente la posibilidad de que el Celta pueda jugar en Europa el año que viene".

Preguntado acerca de su hay novedades acerca de su continuidad o no en el club, Garitano señaló: "Nada, seguimos centrados en esto y en intentar conseguir el objetivo matemático de mantener la categoría".

Además habló de las bajas en ataque toda vez que no podrá contar con Gabriel, Amrabat y Beauvue: "Tenemos las bajas que tenemos y con lo que hay intentaremos competir bien, jugar un buen partido. Hay que confiar en la gente. Luego iremos recuperando algo porque nos faltan efectivos ahí arriba. Creo que los que van a salir van a competir bien y a ver si somos capaces de poder sacar algo con el Celta".

Por otro lado profundizó en la situación del portero Jon Ander Serantes, quien ha vuelto recientemente tras estar varios meses alejado de los terrenos de juego: "Con él hay que tener paciencia, tranquilidad. En el momento en el que va acumulando entrenamientos le empezarán los pequeños problemas. Pero eso es normal".

"Su competición es el día a día, mantener una regularidad y que cada vez sea mejor, que lo está siendo. Le conocemos, sabemos cómo es. Estamos en un tramo de la temporada en el que los roles de todo el mundo son claros hasta conseguir los objetivos y el equipo está rindiendo bien".