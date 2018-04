Heynckes: "Es un duelo explosivo entre dos equipos de gran tradición y de gran fútbol"

13/04/2018 - 14:47

MÚNICH (ALEMANIA), 13 (dpa/EP) El entrenador del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, no dudó en calificar de "explosivo" el duelo de semifinales de la Liga de Campeones que les medirá contra el Real Madrid y aseguró que no le parecía un sorteo "desafortunado" para los suyos.

"Será explosivo. Son dos equipos que tienen una gran tradición en el fútbol europeo, dos equipos que les gusta el juego atractivo. Conozco el estadio Santiago Bernabéu como jugador y como entrenador", recordó Heynckes, que guió al Real Madrid a ganar la Copa de Europa en 1998, en rueda de prensa.

El veterano preparador elogió a Cristiano Ronaldo, "junto a Messi el mejor jugador del mundo". "Ya he hablado con Toni Kroos sobre él y sé que hace todo lo posible en su trabajo. Es ambicioso como casi nadie, en el campo se ven las características que tiene como jugador. Es uno de los mejores y eso es algo que se debe trabajar todos los días y es loable", recalcó.

Heynckes, en la web del club, calificó el cruce como "un duelo de gigantes". "Son dos equipos que juegan un gran fútbol. Es un rival complicado para los dos, pero no sabemos si Liverpool o Roma hubieran sido más fáciles. Uno tiene que tomarlo como viene, no me parece un sorteo desafortunado", sentenció.

Por su parte, Hassan Salihamidzic, director deportivo del Bayern, indicó que el Real Madrid cuenta con "un equipo con carácter". "Pero nosotros también tenemos un equipo muy bueno y confío en nuestros chicos y en nuestro entrenador, que es quien mejor conoce al Real Madrid", dijo.

"El año pasado fuimos eliminados, pero este año queremos hacerlo mejor, soy optimista. Queremos llegar a la final, vamos con respeto, pero sin miedo", agregó el exfutbolista bosnio.