Isco estalla en Twitter por la "doble vara de medir" entre Real Madrid y Barcelona

Rabiad haters, si el equipo arbitral quisiera ayudar, tuvo una buena ocasiòn no anulando un gol legal.



Los penalties, sòlo lo son ,cuando el àrbitro los pita. Y lo pitooooooooó.



El Barca quedò eliminado de champions



Supercopa de europa



mundialito



Es que luego va diciendo, cuando lo ganan sus rivales, que ellos no jugaban eso



Pues èste año, T A M P O C O