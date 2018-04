Paco López (Levante): "Necesitamos hacer un trabajo buenísimo ante el Atlético"

El entrenador del Levante, Paco López, consideró el próximo encuentro liguero frente al Atlético de Madrid como "uno más" en el que intentarán "aprovechar algún defecto" del rival y remarcó que por el descenso sólo dependen de su "trabajo" y que no quiere hacer "las cuentas de la lechera".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"El partido frente al Atlético es uno más. Necesitamos hacer un trabajo buenísimo para ganar el partido. Sabemos la dificultad que entraña el rival, pero vamos con la misma ilusión que en los anteriores partidos", comentó Paco López este viernes en rueda de prensa.

El técnico granota resaltó que su próximo rival tiene "una plantilla muy competitiva" y no cree que la eliminatoria de la Liga Europa pueda "influir" en el esquema de Diego Pablo Simeone. "Están acostumbrados a este número de partidos y, en ese sentido, no creo que les pueda afectar mucho. Seguro que sacan un once competitivo", aseguró.

Además, el Levante acumula una racha de cinco partidos consecutivos que les hace estar "anímicamente muy bien" de cara a la próxima cita liguera. "Habrá que estar muy concentrados. Tenemos que darle continuidad a nuestro trabajo. Sabemos que nuestro rival tiene muchas virtudes, pero trataremos de aprovechar algún defecto suyo", resaltó su técnico.

Pese al buen momento del equipo, Paco López pidió a los suyos que se centren en el "aquí y ahora", restando importancia a la pelea por el descenso y centrándose en que la permanencia depende de su "trabajo".

"Debemos olvidarnos de la cifra exacta de puntos porque no sabemos lo que van a hacer los rivales. Las cuentas de la lechera no nos interesan. Tenemos que sumar de tres en tres o de uno en uno. Cuantos más puntos, mejor", concluyó.