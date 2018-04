Unzué: "Europa está más cerca, hay que ganar en Leganés"

Vigo, 13 abr (EFE).- Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta de Vigo, no escondió que esta jornada es "propicia" para que su equipo se acerque un poco más a los puestos europeos debido a los enfrentamientos Girona-Betis y Sevilla-Villarreal, aunque subrayó que todo pasa por ganar al Leganés en Butarque.

"Si somos capaces de conseguir los tres puntos, que es lo más importante, añadiríamos un estado de ánimo mucho mayor y enlazaríamos una serie de partidos positivos que seguro nos ayudarán para afrontar los dos próximos partidos -Barcelona y Valencia-", declaró el técnico en rueda de prensa.

Afirmó que "lo mejor" para los suyos es que los otros dos partidos finalicen en empate, aunque reiteró que de nada vale pensar en lo que suceda en Girona y Sevilla si ellos no son capaces de romper su racha de cinco jornadas sin ganar a domicilio.

"Puede pasar que si somos capaces de ganar los cinco equipos estemos en un pañuelo. Ahora ya no solo se nos abrió la puerta de la séptima plaza sino también de la sexta y quinta plaza porque al Sevilla y al Villarreal le está costando ganar", recordó.

No obstante, Unzué espera un choque "muy difícil" ante el Leganés, un equipo "muy ordenado" y a nivel defensivo "de lo mejor" de la categoría, y auguró un duelo de pocos goles, por eso destacó la importancia de mantener la portería a cero.

El preparador celeste recupera al delantero uruguayo Maxi Gómez después de que cumpliese sanción, por acumulación de tarjetas, ante el Sevilla, y dejó entrever que será titular pese a los tres goles que marcó Iago Aspas en la última jornada.

En este sentido, dijo no entender el debate generado a raíz de que Aspas haya logrado dos tripletes ("hat-tricks") frente a la UD Las Palmas y Sevilla, partidos en los que no participó Maxi Gómez por sanción.

"Sinceramente no lo entiendo. No me sorprende por cómo funciona esto, pero yo creo que hay que hacer reflexiones más reales de las situaciones que se dan. Dudar en este momento de que tener a Iago y Maxi en el campo juntos sea un problema me hace pensar que alguien está ciego o no ha visto nada porque, si por algo nos hemos caracterizado, es por nuestra fortaleza ofensiva", concluyó.