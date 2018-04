(Previa) Sevilla y Villarreal viven un duelo clave por estar en Europa

13/04/2018 - 19:37

El Sevilla intentará olvidar su mal momento anímico para sumar tres puntos obligatorios este sábado ante el Villarreal para reafirmar unas aspiraciones europeas a las que también aspiran el Celta y el Athletic, que juegan ante Leganés y Deportivo de La Coruña, respectivamente, mientras que la UD Las Palmas buscará seguir soñando con la permanencia en la visita de la Real Sociedad.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En el Ramón Sánchez-Pizjuán se abrirá a las 13.00 horas la actividad sabatina de la trigesimosegunda jornada liguera, con un enfrentamiento entre el Sevilla y el Villarreal, que cierra los puestos de Liga Europa a la espera de lo que haga el Girona ante el Betis, separados por tan sólo un punto.

El jugar en competición europea se ha complicado para ambos que han perdido su buena ventaja sobre sus rivales por lo que llegarán necesitados a un encuentro, más decisivo si cabe para los de Vincenzo Montella que no están en su mejor momento.

El Sevilla ha encadenado seis partidos sin ganar, los últimos cuatro de LaLiga y los dos de la eliminatoria de 'Champions' ante el Bayern, y ha perdido su puesto europeo en beneficio de su vecino Betis y ahora, ya sin el peso continental, debe centrarse en recuperarlo, sin perder de vista la final de la Copa del Rey, cuyo título le daría el billete continental de forma directa.

Pese a competir en el Allianz Arena, el equipo sevillista no encontró la forma de poner en apuros a su rival, lastrado de nuevo por su falta de gol, aunque salió reforzado atrás al no encajar goles días después de ser goleado en Balaídos. Montella podría dar algún descanso para refrescar al equipo, aunque no se esperan excesivos retoques en su once más reconocible.

Por su parte, el Villarreal tampoco llega en su mejor momento después de haber sumado dos derrotas consecutivas ante el Málaga y el Athletic Club y también con sensibles bajas en su equipo titular entre sanciones y lesiones.

Así, Javi Calleja no podrá contar atrás ni con Álvaro González, expulsado el lunes, ni con Bonera, lesionado, por lo que debe decidir si mantiene al joven Pau Torres atrás con Víctor Ruiz, o elige a un hombre más experto como Rukavina, mientras que tampoco puede contar con Pablo Fornals tras su desvanecimiento del último partido.

Capaz de ganar en el Bernabéu y Mestalla, y de empatar en el Wanda Metropolitano, el 'Submarino Amarillo' buscará sacar los tres puntos de otro feudo complicado para los visitantes e intentar recuperar el 'goal-average' tras la derrota de la primera vuelta cuando se dejó remontar un 2-0 para acabar perdiendo 3-2. El partido será especial para el colombiano Carlos Bacca, que se reencontrará con la que fue su afición.

Muy atento a este partido estará principalmente el Celta, a cuatro puntos del Villarreal, y que tiene una complicada visita (18.30) al estadio de Butarque donde le espera un Leganés deseoso de certificar cuanto antes una permanencia casi garantizada.

El equipo vigués puso fin del mejor modo posible a tres jornadas sin ganar goleando al Sevilla y con la gran noticia también de la recuperación goleadora de su referente, Iago Aspas, autor de un 'hat-trick'.

El de Moaña se enfrentará ahora al reto de un 'Lega' que ante su público se crece a nivel defensivo con tan sólo 14 goles encajados, aunque para ello recuperar a su mejor compañero ofensivo, un Maxi Gómez ausente en el último choque por sanción. Ganar se presenta clave para llegar con menos urgencias a la visita entre semana del FC Barcelona

Por su parte, el Leganés viene de encajar dos derrotas ante rivales altos de la tabla como el Valencia (0-1) y el líder (3-1), aunque en el Camp Nou volvió a competir bien, su mayor seña de identidad en casi toda la temporada.

Asier Garitano ha dejado claro que no quiere relajaciones pese a tener 13 puntos de ventaja sobre el descenso que marca el Deportivo de la Coruña, aunque tendrá que paliar las importantes bajas de Gabriel Pires, Amrabat y Beauvue, este último por la 'cláusula del miedo'.

EL ATHLETIC Y EL DEPORTIVO SE LA JUEGAN EN SAN MAMÉS

Precisamente, el conjunto coruñés quiere seguir aspirando a salvarse animado por su primer triunfo en mucho tiempo, aunque deberá salir airoso de la visita (20.45) a San Mamés a un Athletic que quiere también apurar sus opciones a jugar en competición europea.

El 'Depor' logró ante el Málaga una obligada victoria para colocarse a ocho puntos de un Levante que el domingo tiene una complicada visita al Wanda Metropolitano y al que quiere presionar con un nuevo triunfo que vuelva a apretar la pelea por la salvación si los 'granotas' caen.

Clarence Seedorf, que por fin saboreó una victoria como técnico deportivista, la primera del equipo tras 15 jornadas sin hacerlo, tendrá que recomponer su centro del campo por las bajas de Guilherme (sanción) y Muntari (lesión), que podrían ser reemplazados por Krohn-Dehli y Borges.

El Athletic también llega animado al encuentro después de sacar una gran victoria en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal para no descolgarse todavía de forma definitiva de la pelea por Europa y le dejó a ocho puntos del 'Submarino'.

Así, con el duelo entre este y el Sevilla, el partido ante el antepenúltimo clasificado se antoja clave para afianzar esas opciones, sobre todo teniendo que visitar el Santiago Bernabéu el próximo miércoles. José Ángel Ziganda no puede contar con los sancionado Unai Núñez y Ander Iturraspe, pero ya comprobó que Iker Muniain está con fuerza tras su lesión de rodilla con su gol del pasado lunes.

Finalmente, en el Estadio de Gran Canaria (18.30) Las Palmas se agarra a una de sus últimas opciones para seguir con vida. Los pupilos de Paco Jémez, que dependen de un pinchazo del Depor, reciben a la Real Sociedad a diez puntos de la salvación. Los amarillos afrontan el duelo sin Gálvez, baja por acumulación de amonestaciones, y sin los lesionados Emenike, Peñalba y Bigas.

Las Palmas suma nueve jornadas sin ganar -no lo hace desde febrero-, mientras que su rival viaja a la isla tras su goleada ante el Girona (5-0). Los de Imanol Alguacil suman cuatro de los últimos seis puntos y están decididos a dar un acelerón final que maquille su situación en la tabla. Los donostiarras jugarán sin los lesionados Xabi Prieto, Carlos Martínez y Moyá. De esta forma, Toño volverá a la portería 'txuri urdin'.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

-Viernes 13.

Girona - Betis. Jaime Latre (C.Aragonés) 21.00 horas.

-Sábado 14.

Sevilla - Villarreal. González Fuertes (C.Asturiano) 13.00 horas.

FC Barcelona - Valencia. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 16.15 horas.

Las Palmas - R. Sociedad. Álvarez Izquierdo (C.Catalán) 18.30 horas.

Leganés - Celta. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 18.30 horas.

Athletic - Deportivo. González González (C.C.-leonés)20.45 horas.

-Domingo 15.

Eibar - Alavés. Undiano Mallenco (C.Navarro)12.00 horas.

Atlético - Levante. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15 horas.

Getafe - Espanyol. Melero López (C.Andaluz) 18.30 horas.

Málaga - Real Madrid. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 20.45 horas.