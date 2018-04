Rubiales pide adelantar al 24 de abril y Larrea a "cuanto antes" las elecciones a la presidencia de la RFEF

13/04/2018 - 20:54

La fecha ha quedado libre tras la clasificación únicamente del Real Madrid para las semifinales de la Liga de Campeones

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El candidato a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha solicitado a la Junta Gestora de dicho organismo adelantar la votación al próximo 24 de abril, en lugar del 17 de mayo como estaba fijado, y su rival Juan Luis Larrea desea que se celebren "cuanto antes", según indicaron ambos aspirantes a Europa Press.

Luis Rubiales ha remitido este viernes una carta al presidente de la Gestora de la RFEF, Marcelino Maté, en la que pide el adelanto electoral al 24 de abril, a las 16:30 horas, fecha que ha quedado libre en el calendario después que el Real Madrid haya sido el único club español clasificado para las semifinales de la Liga de Campeones.

Marcelino Maté confirmó a Europa Press que el candidato Luis Rubiales le había llamado por teléfono para anunciarle la solicitud por carta del adelanto electoral y que, en el momento en que ésta llegue a la RFEF, la remitirá a los servicios jurídicos para valorar si es posible aceptar dicho adelanto.

"Me ha llamado por teléfono. Cuando me llegue la carta, la trasladaré a los servicios jurídicos y, si es posible el adelanto, convocaré a la Junta Gestora para fijar esa fecha del 24 de abril. Esperare a que los juristas me ilustren, tengo que hacer cumplir la legalidad. ¿El 24 de abril? No veo inconveniente, pero no podemos arriesgarnos que haya otro recurso", indicó Maté.

El pasado 9 de abril la Junta Gestora fijó el 17 de mayo como nueva fecha de las elecciones a la presidencia de la RFEF, después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) fallara que el 9 de abril no podían celebrarse por coincidir con el Villarreal-Athletic Club y se privara del voto a varios electores.

Ese mismo 9 de abril los observadores de la FIFA que se habían desplazado a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para asistir a la votación prevista para ese día invitaron a la Junta Gestora a buscar una fecha "lo antes posible" y previa al 31 de mayo, según ha podido saber Europa Press.

Por su parte, Luis Rubiales considera que el 24 de abril es la mejor fecha posible. "No hay una explicación para no hacerlas ese día. Desgraciadamente ha quedado libre por la eliminación de dos equipos españoles, pero es la idónea. Además, el 17 de mayo es jueves y se disputa la última jornada de Liga", destacó.

LARREA: "DILATAR TANTO ESTO NO ME GUSTA"

Igualmente, Juan Luis Larrea consideró que ahora ha quedado una fecha libre, aunque dijo no haber hablado con el otro candidato sobre un posible adelanto. "El dilatar tanto esto no me agrada. Aunque hay que tener un respeto por esos 139 asambleístas y la fecha que les han dado es el 17 de mayo. No podemos ser el hazmerreír con un nuevo cambio", indicó.

En este sentido, se declaró a la espera de recibir alguna notificación. "A mí nadie me ha dicho nada. Si la Junta Gestora me dice que traslada la fecha, adelante. No tengo ganas más que de terminar y empezar a trabajar por el fútbol español. Conmigo no ha hablado nadie, ni Rubiales ni la Gestora", recalcó a Europa Press.

Asimismo, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, señaló a Europa Press que respetará la decisión de la Junta Gestora. "Yo no pongo ni cambio fechas. Tendré el máximo respeto por lo que diga la Gestora. ¿El 24 de abril? Lo que deseo es que las elecciones se celebren cuanto antes", expresó.