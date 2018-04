Götze: "Estoy seguro de que con mis cualidades puedo ayudar al equipo a volver a ganar el título"

14/04/2018 - 16:23

DORTMUND (ALEMANIA), 14 (dpa/EP) El jugador del Borussia Dortmund Mario Götze, autor del gol contra Argentina que dio a Alemania el triunfo en la final del Mundial de Brasil 2014, sigue albergando la esperanza de participar en Rusia 2018 pese a no haber sido convocado para los últimos amistosos de los germanos.

"Estoy seguro de que con mis cualidades puedo ayudar al equipo a volver a ganar el título", dijo el delantero del Borussia Dortmund en una entrevista que publica este sábado el diario Bild.

El seleccionador germano, Joachim Löw, dará a conocer el 15 de mayo la plantilla que llevará a Rusia con el ambicioso objetivo de volver a alzar la Copa del Mundo. Löw prescindió de Götze en los duelos de prueba de marzo contra España y Brasil.

"El técnico me conoce desde hace muchos años y sabe qué cualidades tengo", dijo el atacante de 26 años. "No las he perdido, por el contrario, he madurado a nivel personal a través de las experiencias de los últimos años".

Götze se ha propuesto rendir al máximo en la fase final de la Bundesliga, en la que el Dortmund está tercero. "Sé que los próximos cinco partidos (ligueros) son muy importantes para mí, pero no son lo único que decidirá si voy a Rusia o no", señaló.

La última vez que defendió los colores de Alemania fue el 14 de noviembre de 2017 en el empate de 2-2 con Francia. Götze se convirtió en un héroe del fútbol alemán con su gol ante Argentina en la final de Brasil. El partido estaba en la prórroga tras un 0-0 en los 90 minutos y el delantero deshizo el empate con una volea en el minuto 113.