Koke: "Nací siendo del Atleti, nadie te hace serlo"

14/04/2018 - 16:26

El centrocampista Jorge Resurrección, 'Koke', tiene claro que él nació siendo "del Atlético" y que nada ni nadie le hizo serlo, afirmando estar "orgulloso" de su evolución en el conjunto rojiblanco, con el que espera conquistar el título de la Liga Europa para optar a la Supercopa de Europa que se disputa en agosto y para que Fernando Torres pueda "celebrar uno con el equipo de su vida".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Yo nací del 'Atleti', nadie te hace serlo, creo que lo naces. Probablemente, si no hubiera sido futbolista me hubiera dedicado a algo relacionado con el fútbol, como ser entrenador. El fútbol es mi vida, he tenido la oportunidad de ser futbolista y soy muy feliz por ello", afirmó en una entrevista a Europa Press.

El centrocampista, criado en Vallecas, se sintió muy orgulloso de su evolución en el conjunto rojiblanco, visible desde hace años. "Estoy muy orgulloso de todo lo que me está pasando, jugaba en el barrio en el cemento con los amigos, en unos años pasé a jugar en campos de tierra con la camiseta del Atlético de Madrid y a raíz de ahí ya empecé a jugar en campos de hierba artificial y césped natural. Ahora mismo estoy muy orgulloso del trabajo que llevo realizado hasta el momento", señaló.

El canterano rojiblanco se siente sorprendido por el anuncio de Fernando Torres, que dejará el club a final de temporada. "No lo esperábamos, pero es su decisión y hay que respetarla. Todavía queda un mes y medio de competición y bastantes partidos por delante para que juegue con la camiseta de su Atlético y ojalá podamos ganar un título para que pueda celebrarlo con el equipo de su vida", manifestó.

Por su parte, el vallecano aún ve lejos el día de dejar el club y el momento de su retirada. "Espero que eso sea dentro de mucho tiempo, no imagino ese día y tampoco lo quiero imaginar", añadió el fubolista colchonero.

"Tengo contrato hasta 2024 y lo pienso cumplir. Siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en el Atlético de Madrid, pero nunca se sabe. El fútbol de hoy en día nunca te asegura dónde puedes estar porque si no estás al nivel o pasa cualquier circunstancia no puedes estar en tu club. Por parte del míster no lo sé, él tiene contrato con el equipo e imagino que lo querrá cumplir", afirmó sobre su futuro y el de Diego Pablo Simeone.

El principal objetivo ahora del equipo es una Liga Europa, donde "también hay grandísimos equipo", aunque en la 'Champions' "están los mejores". "Ahora ves a la competición de otra forma. Han pasado los meses y al final sabes que es un título, esa es nuestra realidad a día de hoy y queremos ganarlo. Además, si se gana, esto te da paso a otro trofeo como es la Supercopa de Europa. Se podría acabar la temporada ganando dos títulos", indicó.

En este sentido, entendió la reacción del capitán Gabi al calificar como una "mierda", tras decir adiós a la Liga de Campeones, al segundo torneo continental. "Fue un momento caliente por la eliminación de la Champions porque teníamos puestas muchas expectativas después de nuestra actuación en los años anteriores donde jugamos dos finales e hicimos grandes actuaciones en la competición. Fue su reacción y es respetable porque fue un momento de calentón", comentó.

"NO HAY NINGÚN TIPO DE PRESIÓN POR GANAR LA EUROPA LEAGUE"

De todos modos, el rojiblanco señaló que "no hay nada de presión" por ganar el título europeo, aunque tienen "muchas ganas de conseguirlo". "Lo vamos a dar todo para lograrlo", expresó, admitiendo que "es una pregunta muy difícil" sobre si preferiría ganar una 'Champions' con el Atlético o un Mundial con España. "Tengo muchas ganas de las dos, no puedo elegir. Ojalá ganemos el Mundial este verano y la 'Champions' el año que viene", confesó.

El madrileño no quiso inmiscuirse demasiado en otro tema candente que rodea a su club como la polémica sobre el nuevo diseño del escudo del Atlético de Madrid. "La opinión de la gente es respetable, hay que respetar cada opinión", zanjó.

Por último, el mediocentro hizo balance de la primera temporada en el Wanda Metropolitano. "El primer año es de adaptación. No sólo para la afición sino también para los jugadores. Nos hemos aclimatado muy bien, la gente ha respondido muy bien en los momentos importantes cuando el equipo lo necesitaba y al final siempre tenemos esa unión entre los jugadores y la afición que nos hace tirar hacia adelante", concluyó.

Koke realizó estas declaraciones tras participar en un acto de 'H&S' (Head & Shoulders), marca de champú de la que es imagen, en el marco de la campaña #ConLaCabezaAlta. "Es muy emocionante que me hayan elegido para esta campaña, siempre eligen a los mejores jugadores y he tenido la fortuna de ser uno de ellos", admitió.