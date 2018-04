Marcelino: "Hemos convertido a Ter Stegen en el mejor jugador del Barça"

14/04/2018 - 19:28

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, confesó que el acierto fue "determinante" en el encuentro ante el FC Barcelona y aseguró que cuando no se acierta se está "expuesto" a perder en el Camp Nou, además de afirmar que convirtieron a Ter Stegen en el "mejor jugador" de los culés.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Siempre que juegas contra el Barça o un rival de este nivel crees en un partido diferente, en el que el rival te genera muchas ocasiones y tu pocas. Para ganar, nuestro portero debe ser nuestro mejor jugador, que el Barça no tenga su día y acertar. Y hemos convertido a Ter Stegen en el mejor jugador del Barça, pero es así, no hay otra. Más no podemos hacer", expresó en sala de prensa.

Sobre lo sucedido en el césped del Camp Nou, el técnico declaró que el acierto es "determinante en el resultado final". "Unas veces porque no acertamos y la mayoría por encontrarnos con un extraordinario portero, no aprovechamos las buenas ocasiones y bien generadas que tuvimos. Cuando no aciertas estás expuesto ante un Barça que sí las aprovechó. En el segundo tiempo pasamos en un minuto del 1-1 al 2-0, y prácticamente era muy difícil. Aparte del resultado, esa acción mentalmente supuso un duro golpe", aseveró.

"Para sumar los puntos que llevamos y competir a este nivel con el Barça, el equipo sigue ofreciendo un nivel altísimo. A veces no nos sale el juego, hoy nos salió un buen partido, es una pena la finalización, pero es para estar orgullosos de este Valencia CF, no solo hoy, sino durante toda la competición", aseveró el preparador.

Sobre el nivel de sus jugadores, indicó que compiten de manera "altísima". "Teníamos la ilusión de sacar un resultado favorable, debemos darle las gracias a estos jugadores que nos están brindando esta temporada tan extraordinaria", finalizó.