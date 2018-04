El Wolverhampton de Nuno, antiguo entrenador del Valencia, sube a la Premier League

El Wolverhampton Wanderers, equipo entrenado por el portugués Nuno Espirito Santo, ha conseguido este sábado el ascenso matemático a la Premier League inglesa, después de una más que buena temporada en el Championship (segunda división).

El ascenso, conseguido sin jugar por el tropiezo del Fulham ante el Brentford, ratifica una meritoria temporada del equipo dirigido por el que fuese entrenador del Valencia, llevado a la segunda categoría inglesa por su agente, Jorge Mendes, junto a un ejército de jugadores de nacionalidad portuguesa.

Entre los más brillantes de la temporada en los Wolves han estado Diogo Jota (ex del Atlético de Madrid), Alfred N'Diaye (ex de Betis y Villarreal), Ruben Neves (ex del Oporto) y un trío de hombres que pasaron por el Deportivo de La Coruña: Iván Cavaleiro, Helder Costa y Roderick Miranda.