Unzue: "Hemos perdido una opción clave"

Madrid, 14 abr (EFE).- Juan Carlos Unzue, técnico del Celta de Vigo, lamentó la oportunidad perdida por su equipo de acercarse a los puestos que dan acceso a competiciones europeas tras caer por 1-0 ante Leganés en Butarque.

"Hemos perdido una opción clave, importante. Veníamos de un buen partido ante el Sevilla y los cuatro que estaban por delante nuestra se enfrentaban entre ellos. Era una oportunidad de habernos puesto muy cerquita de ellos", comentó en sala de prensa.

"Lo dije hace tres o cuatro jornadas, que a los equipos que estábamos en la parte media alta nos iba a costar sacar los puntos. Esa va a ser la tónica. Ahora viene el punto de tensión que hay que intentar controlar para que deje al jugador estar a su máximo nivel. Lo mejor que nos podía pasar es que en vez de el sábado se juegue el martes", explicó también.

Unzue no considera que a su equipo le faltase actitud: "No creo que sea un problema de actitud. Hoy lo que hacía falta era fútbol y confianza, la actitud no se mide solo por la agresividad, que es lo que suele llamar la atención. En la primera parte no hemos sido capaces de sacar ventaja. No es un problema de actitud".

En cuanto a la mala situación de su equipo a domicilio, no encuentra explicación: "En la primera vuelta sacamos muchísimos puntos fuera, incluso más que en nuestro campo. Ahora ha girado la balanza. A pesar de los años que tengo de experiencia muchas veces no sabes exactamente qué pasa".

"La intención en casa y fuera es la misma. Cada partido tiene sus matices, el de hoy también. Sabíamos que no era un sitio fácil para ganar pero tampoco esperaba esta sensación de que el rival fuese tan superior todo el partido", añadió.

Asimismo no cree que los suyos sean irregulares: "Un equipo irregular es cuando alterna situaciones de cuatro, cinco, seis partidos con situaciones muy buenas y otros tantos con resultados malos. El equipo no ha perdido dos partidos seguidos en todo el año. Nos llevamos golpes pero no son tan duros como para que el equipo se caiga. Somos ambiciosos y estamos peleando por el máximo objetivo que tenía este equipo".

Preguntado por Emre Mor, dijo: "Es un chico joven. Por su actitud le puede muchas veces la frustración. Tiene que ir aprendiendo. Cada minuto que tiene en el campo y fuera es una oportunidad de aprender y de mejorar. No podemos centrar la atención en Emre. No era un partido fácil para él por como se ha dado. La idea era que recibiese fuera, hiciese el uno contra uno y sacase algún centro pero no le han llegado balones en buenas condiciones".