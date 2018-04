Garitano:"No nos conformamos, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar

Madrid, 14 abr (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganes, consideró que aunque la salvación está casi asegurada para su equipo no quieren conformarse solo con eso y tratarán de quedar lo más arriba posible.

"Con treinta y nueve puntos faltando seis jornadas casi estaría hecho. Pero no nos conformamos con eso, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar", dijo en rueda de prensa tras el triunfo por 1-0 de los suyos ante el Celta de Vigo.

"Quiero lograr la salvación cuanto antes porque sé de la dificultad de esto. Poder volver a estar aquí con toda esta gente es increíble y estamos mejorando respecto a la temporada pasada. Nos quedan seis jornadas contra equipos que se están jugando Europa, otros ya están en Champions. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar", explicó.

En la misma línea señaló: "No nos conformamos, siempre hemos querido más. El objetivo está muy cerca pero seguiremos insistiendo en lo mismo, en no dejarnos llevar, en seguir entrenando con calidad para seguir compitiendo con equipos increíblemente buenos y viendo hasta dónde somos capaces de llegar. Seguiremos insistiendo y estoy convencido de que los jugadores van a seguir como se ha demostrado hoy".

Garitano no quiere ponerle nota a la temporada: "Matrícula de honor no, sobresaliente tampoco. Nos hubiera gustado superar lo que hicimos en Copa, poder llegar a una final. No nos dio. Las valoraciones las hará diferentes cada uno pero yo estoy muy contento de como va hasta la fecha. Es seguir y ver hasta dónde somos capaces de llegar porque los rivales que quedan nos van a exigir mucho".

En relación al choque, opinó: "Ha sido un partido muy completo desde el principio, el equipo ha estado bien contra un rival que venía de buenos resultados y con opciones de meterse en Europa, bien trabajado y con jugadores increíblemente buenos".

"Nos ha costado hacer el gol, que creo que lo hemos merecido en la primera parte. El equipo ha seguido apretando hasta el final, contra un gran equipo. La victoria es merecida, justa y estoy muy contento por la actuación de todo el mundo", agregó.

Además habló de Miguel Ángel Guerrero, autor del tanto de la victoria: "Me alegro mucho. Lo hemos hablado dentro. Los finales de temporada son fundamentales para todo el mundo. Ha trabajado increíblemente bien, ha tenido la suerte y el acierto de hacer gol. Me alegro por él, por el equipo, por todo el mundo. Hay que seguir incentivándole y saber que ese final de temporada es fundamental para todos".