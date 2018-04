Rubén Pérez: "Intentaremos seguir la línea del partido de hoy"

Leganés (Madrid), 14 abr (EFE).- Rubén Pérez, centrocampista del Leganés, consideró que falta de objetivos en el tramo final de la temporada toda vez que la salvación está casi certificada podría pasarles factura si bien cree que el equipo dará todo lo posible por sumar el mayor número de puntos.

"No es fácil. Cuando no tienes necesidad de ganar para conseguir el objetivo entrenas bien pero hace mes y medio cuando nos estábamos jugando las habichuelas el equipo entrenaba quizás mejor. Estamos muy contentos e intentaremos seguir la línea del partido de hoy, conseguir los más puntos posibles", dijo en zona mixta después de imponerse por 1-0 al Celta de Vigo.

"Estamos en un momento en el que la salvación está casi hecha y los puestos europeos no eran un objetivo a principio de temporada para nosotros. Esta semana nos ha costado más, la calidad de entrenamiento no ha sido la mejor. Pero el equipo compite bien. Hoy nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos de LaLiga y creo que hemos sido superiores y hemos merecido la victoria", apuntó también.

El jugador, cedido por el Granada, no quiso opinar sobre si seguirá o no en la entidad blanquiazul el próximo curso: "Siempre he dicho que estoy muy contento pero hasta que no acabe la temporada prefiero no hablar nada de mi futuro".