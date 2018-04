El Real Madrid estudia denunciar a los que duden de la honorabilidad del club tras lo sucedido ante la Juventus

El Real Madrid va muy en serio tras lo sucedido en Champions ante la Juventus. En el club están indignados con la campaña de 'robo', tanto en España como en el fútbol europeo, y no va a dudar a la hora de llevar a la justicia ordinaria a todo aquel que duda de la honorabilidad del equipo blanco.

Es lo que cuenta este domingo el periódico ABC. Según esta información, el Real Madrid no admite que se hable en ningún caso de robo y que también se ponga en duda el honor del club, dirigentes y árbitros.

Zidane, en la rueda de prensa de este pasado sábado, se puso muy serio con este tema: "Cada uno puede opinar si hay penalti o no, pero cuando la gente habla de robo estoy indignado. Lo que estamos haciendo molesta a mucha gente. Voy a defender a los míos, nosotros merecíamos pasar, sin duda. La gente puede opinar; no lo dicen sólo aquí -que hubo robo-, también en Francia y la prensa extranjera. Lo hicimos muy bien y estamos en semifinales", declaró

"Lo único que digo es que no me podéis hablar de robo. El resto lo entiendo, cada uno defiende lo suyo", dijo. "Es una vergüenza cuando hablamos de robo. Estoy muy muy decepcionado por lo que se dice no sobre el penalti, sino sobre los robos. Hay que parar. No me puedo creer que la gente diga estas cosas, nosotros trabajamos para estar preparados", añadió.