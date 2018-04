Atlético de Madrid-Levante: horario y en qué TV ver el partido de LaLiga Santander

El Atlético de Madrid recibe este domingo en el Wanda Metropolitano al Levante en el encuentro más destacado de la jornada 32 de LaLiga Santander. Los rojiblancos están obligados a sumar los tres puntos tras la victoria del Barcelona ante el Valencia.

EN DIRECTO | Atlético vs Levante

Horario del Atlético de Madrid-Levante: ¿a qué hora se jugará el partido?

El partido entre Atlético y Levante tendrá lugar a las 16.15 horas. Antes de este encuentro se jugará el Eibar vs Alavés (12:00 horas) y después el Getafe vs Español (18:30) y Málaga vs Real Madrid (18:30).

Televisión del Atlético-Levante: ¿en qué canal se podrá ver el partido?

El choque entre Atlético y Levante se retransmitirá por beIN LaLiga, canal de pago disponible en las plataformas de Movistar+, Vodafone, Orange, Telecable y Euskaltel. También se podrá seguir en el directo de EcoDiario.es