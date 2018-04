(Crónica) El City celebra la Premier con la derrota del United ante el colista

15/04/2018 - 19:34

El Manchester City se ha proclamado este domingo campeón de la Premier League por quinta vez en su historia, tras caer el Manchester United ante el colista West Bromwich Albion (0-1) en la jornada 34, mientras que el Arsenal cedió (2-1) ante el Newcastle United descuidando la lucha por Europa.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Después de estropear la fiesta a los de Pep Guardiola ante su público, con al victoria (2-3) en el derbi de Manchester la pasada semana, el United entregó la cuchara en Old Trafford ante un colista casi sin opciones de permanencia, permitiendo el título matemático de los celestes.

El cuadro de José Mourinho saltó al campo dominando y ejerciendo mucha presión sobre su rival. Sin embargo, el West Bromwich estuvo a punto de marcar si no es por una gran intervención de David de Gea y, a partir de ahí, el encuentro se convirtió en una serie de alternativas por parte de ambos equipos.

Tras el descanso, siguió la tendencia con la que terminó la primera mitad. El colista no se rendía y quería hacer la machada, algo que logró cuando en el minuto 72 marcó Jay Rodríguez de cabeza y puso el 0-1 en Old Trafford. El Manchester United asedió el área del West Bromwich, en especial con buenas ocasiones de Romelu Lukaku, pero el marcador no se volvió a mover, convirtiendo en realidad el quinto título liguero del Manchester City.

El Arsenal, por su parte, sucumbió ante el Newcastle de Rafa Benítez. Tras adelantarse en el marcador con un tanto de Lacazette, el equipo de las 'urracas' reaccionó y empató con gol del español Ayoze a quince minutos del descanso. A pesar del dominio 'gunner' en la segunda mitad, un tanto de Ritchie acabó con las opciones de los hombres de Wenger. El Arsenal, con la derrota, frena su racha de tres encuentros seguidos y pierde la estela del Chelsea, quinto en la tabla y a seis puntos, con el Burnley a dos.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 34.

-Sábado 14

Southampton - Chelsea 2-3.

Crystal Palace - Brighton3-2.

Burnley - Leicester City 2-1.

Swansea City - Everton1-1.

Huddersfield Town - Watford 1-0.

Liverpool - Bournemouth 3-0.

Tottenham - Manchester City 1-3.

Domingo 15.

Newcastle - Arsenal2-1.

Manchester United - West Bromwich 0-1.

Lunes 16.

West Ham - Stoke City 21.00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS JGEPGFGC Pts

1 Manchester City33 283 29325 87.

2 Manchester United 33 225 66326 71.

3 Liverpool34 20 10 47835 70.

4 Tottenham33 207 66530 67.

5 Chelsea 33 186 95733 60.

6 Arsenal 33 166 11 6245 54.

7 Burnley 33 14 109 3329 52.

8 Leicester33 11 10 12 4947 43.

9 Everton 34 119 14 3954 42.

10 Newcastle 33 118 14 3542 41.

11 Bournemouth349 11 14 4156 38.

12 Watford 34 107 17 4260 37.

13 Brighton338 11 14 3146 35.

14 Huddersfield 3498 17 2754 35.

15 West Ham328 10 14 4058 34.

16 Crystal Palace348 10 16 3654 34.

17 Swansea 3389 16 2746 33.

18 Southampton335 13 15 3353 28.

19 Stoke3369 18 3063 27.

20 West Bromwich 344 12 18 2752 24.